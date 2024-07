Scuolabus: Amirante, approvata graduatoria contributi a piccoli Comuni

La Regione ha approvato la graduatoria dei Comuni, con popolazione inferiore a 3mila abitanti, che hanno presentato domanda di contributo per alla copertura delle spese sostenute dagli enti locali per la realizzazione di servizi di scuolabus per il triennio 2024-2026.

Lo rende noto l’assessore alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, evidenziando come il provvedimento si inserisca tra le misure con cui l’Amministrazione regionale “conferma la propria attenzione verso le piccole Municipalità, che si trovano a far fronte all’aumento dei costi legati a investimenti posti in essere a favore delle famiglie e della popolazione scolastica”.

Complessivamente sono stati stanziati 4 milioni di euro, a copertura parziale della graduatoria e con riserva di procedere all’ulteriore scorrimento della stessa.

I contributi sono suddivisi in 1,5 milioni per il 2024, 1,5 milioni per il 2025 e un milione per il 2026. La ripartizione per anno scolastico è invece di 887.290,13 euro per il periodo gennaio-giugno 2024, 1.522.578,83 euro per il 2024-2025 e di 1.590.131,04 per il 2025-2026.

La graduatoria sarà pubblicata nei prossimi giorni sul sito istituzionale della Regione Fvg.