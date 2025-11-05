Selecting Italy punta a rendere più semplici gli investimenti in Fvg

Un protocollo tra le Regioni e Confindustria per attrarre investimenti in Italia e agevolare chi vuole investire. Selecting Italy 2025 ha avuto il culmine con la firma che consentirà di rendere più semplice il fare imprese nel bel paese, una sfida e un accordo voluto dal presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. La seconda giornata di lavori dell’evento ospitato dal Generali Convention Center ha visto la presenza del ministro della Pubblica istruzione, Paolo Zangrillo, e gli interventi in collegamento di Giancarlo Giorgetti, responsabile dell’Economia, e Antonio Tajani degli esteri oltre alla presenza dei governatori di Veneto, Luca Zaia, Liguria, Maurizio Bucci e Abruzzo, Marco Marsilio.