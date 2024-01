Sella Nevea: nuovo impianto per la seggiovia Gilberti

“Il polo sciistico di Sella Nevea sta registrando numeri di rilievo in fatto di presenze e conferma il trend di crescita intrapreso negli ultimi anni, con numerosi arrivi anche da fuori regione. La volontà dell’Amministrazione regionale è di continuare a investire con decisione per rendere sempre più attrattive le località turistiche invernali del territorio, attraverso interventi volti al potenziamento degli impianti e allo sviluppo delle strutture ricettive”. Lo ha detto oggi l’assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini, in visita al polo sciistico di Sella Nevea dove ha incontrato gli amministratori e gli stakeholder locali per illustrare il piano di investimenti della Regione in programma per prossimi anni. Presente all’incontro anche il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini.

Nel suo intervento, Bini ha evidenziato i dati positivi registrati a Sella Nevea nella scorsa stagione invernale (2022/23), quando il numero di primi ingressi e di passaggi complessivi nel polo sciistico ha superato del +29,1% e del + 7,3% il valore medio delle ultime 8 stagioni. Il confronto con l’annata 2021/22 ha segnato in entrambi i casi un aumento superiore al 59%. “Per il prossimo triennio lo stanziamento previsto nel piano di investimenti di PromoTurismoFVG approvato a fine 2023 per Sella Nevea è di 7,1 milioni di euro, con una quota rilevante per gli impianti di innevamento e i mezzi battipista. Di particolare importanza sarà la sostituzione della seggiovia Gilberti con un nuovo impianto ad agganciamento automatico, per un costo complessivo di 4,8 milioni di euro”.