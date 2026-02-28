Sempre più auto in FVG: quasi una ogni residente e mezzo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Continua a crescere il numero di automobili in Friuli Venezia Giulia: nel 2024 le vetture circolanti hanno raggiunto quota 828.929, quasi una ogni residente e mezzo. È il dato più significativo emerso dall’analisi dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, che evidenzia come in dieci anni, dal 2014 al 2024, il parco auto regionale sia aumentato di 59.346 unità, pari a un +7,7%.

Un incremento costante, ma a crescere non è solo il numero dei veicoli, ma anche la loro età media: quasi un’auto su quattro supera i vent’anni, in linea con il dato italiano tra i più alti in Europa.

Nonostante più vetture e quindi maggior bisogno di manutenzione, diminuiscono però gli autoriparatori. Le attività sono passate da 1.415 a 1.274 in dieci anni (-10%). Pesano costi di gestione elevati, auto sempre più tecnologiche, concorrenza delle grandi reti e la difficoltà di trovare giovani disposti a proseguire il mestiere artigiano.