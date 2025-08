Sempre più veicoli lungo la A4, passeggeri e voli: accordo per una viabilità più

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un’intesa strategica è stata siglata tra Autostrade Alto Adriatico e Trieste Airport per gestire in modo più efficace il crescente traffico di veicoli e passeggeri aerei nell’area di Ronchi dei Legionari. L’accordo nasce dall’esigenza di affrontare la forte crescita registrata da entrambe le realtà: nel 2024, Autostrade ha superato i 52 milioni di veicoli sulla propria rete, mentre l’aeroporto regionale ha stabilito nello stesso anno ha stabilito un nuovo record con 1,3 milioni di passeggeri, un numero destinato a crescere ulteriormente visto anche l’aumento dei voli e delle destinazioni.

La collaborazione prevede un’integrazione dei sistemi digitali per garantire un flusso più ordinato e sicuro. Trieste Airport fornirà ad Autostrade Alto Adriatico il calendario dei voli e gli orari aggiornati, permettendo così di prevedere i picchi di traffico. Queste informazioni saranno poi diffuse in tempo reale agli utenti attraverso canali digitali, pannelli a messaggio variabile in autostrada e totem informativi all’interno dello scalo.

Ma oltre allo scambio di dati, l’accordo prevede anche interventi infrastrutturali per rispondere all’incremento del traffico registrato negli ultimi due anni alla barriera di Redipuglia. Dopo l’estate, partiranno i lavori per ampliare i caselli che passeranno a un totale di sette piste, cinque in uscita e due in entrata.

Si tratta di una partnership “fondamentale per sostenere la crescita del territorio e rendere le infrastrutture in linea con le esigenze dei viaggiatori”, hanno affermato il presidente di Autostrade, Marco Monaco e l’Amministratore Delegato di Trieste Airport Marco Consalvo.