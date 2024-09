Sequestrati a un ristorante oltre 40 chili di pesce senza documentazione

I militari della Guardia Costiera di Monfalcone nel corso dei controlli effettuati in un ristorante della provincia di Gorizia, hanno trovato 40 chili di pescato vario, di cui 25 di tonno rosso, 10 di branzini e 5 di pesce spada, poi sequestrati vista la mancanza di documentazione che ne certificasse la tracciabilità e la provenienza.

L’ispezione, mirata a verificare il rispetto delle normative sulla commercializzazione del pesce, ha evidenziato che il prodotto ittico in questione era privo di ogni certificazione richiesta dalle normative vigenti in materia di pesca e sicurezza alimentare. La mancanza di tracciabilità rende impossibile stabilire se il pesce provenisse da attività di pesca professionale, sollevando il sospetto che parte di esso possa essere frutto di pesca sportiva, una pratica assolutamente vietata per la successiva vendita.

Al titolare del ristorante è stata contestata una violazione amministrativa, con una sanzione di € 1.500. Contestualmente, tutto il pescato è stato posto sotto sequestro per il successivo smaltimento, poiché non idoneo al consumo senza le necessarie garanzie di provenienza e sicurezza igienico-sanitaria. La mancanza di tali garanzie espone infatti i consumatori a rischi, minando la fiducia nei confronti degli operatori del settore e compromettendo la trasparenza della filiera ittica.