Sequestrato carico di imballaggi contraffatti per 10 tonnellate di sigarette di contrabbando

Nuovo colpo al contrabbando di sigarette illegali assestato a Trieste. La Guardia di Finanza ha scoperto e sequestrato quattro bancali di pacchetti contraffatti del noto marchio “L&M”, necessari per confezionare ben dieci tonnellate di sigarette di contrabbando con un potenziale provento da due milioni e mezzo di euro.

Le fiamme gialle hanno scovato il carico in un’azienda di “Self Storage” (magazzini in affitto). A prima vista sembravano anonimi, ma un controllo approfondito ha rivelato il contenuto: 480.000 “playing packaging”, ovvero i cartoncini stesi usati per le confezioni di sigarette. Questi erano una perfetta imitazione del marchio di proprietà della multinazionale Philip Morris International.

Gli imballaggi, con indicazioni in inglese, erano pronti per essere riempiti con sigarette, probabilmente destinate al mercato nero e prive di qualsiasi controllo di sicurezza europeo.

Il materiale è stato immediatamente confiscato e l’affittuario del box, un cittadino moldavo, è stato denunciato alla magistratura. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Verona, puntano ora a risalire alla fabbrica clandestina che avrebbe utilizzato questi imballaggi.