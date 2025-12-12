Sequestro antimafia tra Catania e Gorizia: colpito patrimonio da 40 milioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un patrimonio imponente, ramificato tra Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Romania, è finito sotto sequestro nell’operazione antimafia coordinata dalla Procura distrettuale di Catania. Il provvedimento di prevenzione, disposto dal Tribunale di Catania, ha colpito oltre 40 milioni di euro tra attività commerciali, immobili, conti correnti e contanti riconducibili a Fabio Lanzafame, 53enne ritenuto “socialmente pericoloso” contiguo ai clan Santapaola-Ercolano e Cappello-Bonaccorsi. Il suo patrimonio risultava sproporzionato rispetto ai redditi leciti dichiarati.

Tra i beni sequestrati 20 attività economiche e 89 immobili, tra i quali un bene individuato anche nella provincia di Gorizia, dove le indagini hanno evidenziato l’estensione del sistema illecito legato alle scommesse online. Lanzafame, già condannato per associazione per delinquere, truffa aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio, avrebbe fornito ai clan mafiosi l’infrastruttura informatica per controllare il mercato del gioco illegale, trasferendo parte dei proventi in criptovalute e intestando beni a prestanome. Un meccanismo sofisticato che le Fiamme Gialle hanno ricostruito con approfondite verifiche economico-finanziarie e con la cooperazione internazionale, portando oggi a un sequestro preventivo di dimensioni eccezionali.