Sequestrati a Udine 114 kg di tabacco da masticare di contrabbando

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 114 chilogrammi di tabacco da masticare – privi del contrassegno del Monopolio di Stato – sono stati sequestrati in un negozio di telefonia e informatica di Udine. Il sequestro è stato eseguito dai Baschi Verdi della Compagnia di Venezia nell’ambito di un’operazione antifrode più vasta avviata in Veneto. Nell’esercizio commerciale friulano, le fiamme gialle hanno rinvenuto la quantità più cospicua di merce di contrabbando, finalizzata ad essere venduta in tutto il Nord Est ai principali consumatori di tabacco da masticare, ovvero i cittadini di origine bengalese e pakistana.

Complessivamente i militari della Guardia di Finanza hanno confiscato oltre 140 kg di tabacco, denunciando 2 esercenti pakistani. Il primo è il titolare di tre negozi di generi alimentari, presenti tra Venezia, Mestre e Padova, al cui interno sono stati trovati ulteriori 34 kg di tabacchi lavorati esteri di origine nordafricana. Denunciato per contrabbando anche il proprietario del negozio di informatica di Udine. Entrambi i connazionali sono stati segnalati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la quantificazione dei tributi evasi e ora rischiano la chiusura temporanea dei punti vendita.