Sergio Bolzonello nuovo amministratore delegato dell’Interporto di Pordenone

Sergio Bolzonello è stato nominato amministratore delegato dell’Interporto di Pordenone. L’elezione è stata fatta questa mattina dopo l’insediamento dei nuovi rappresentanti all’interno dell’assemblea dei soci. Alla presidenza dell’ente resta Silvano Pascolo, che ha confermato all’ANSA la nomina del nuovo Ad.

Bolzonello, già sindaco di Pordenone per due mandati e vice presidente della Regione Fvg durante la giunta Serracchiani, è chiamato al rilancio delle attività dopo un 2023 caratterizzato dalla sospensione del servizio ferroviario su Duisburg (da metà aprile) e Rotterdam (da dicembre). In totale, i treni lo scorso anno sono stati 861 (In 426 – Out 435), contro i 1.165 del 2022.

Oggi, il terminal di Pordenone offre 20 treni a settimana: tre diretti a Busto Arsizio (Milano), 3 a Gliwice (Polonia), 2 direzione Genova, 2 Trieste. Da metà dicembre Hupac ha attivato un treno con più partenze su Busto Arsizio, garantendo la connessione di Pordenone con la rete di distribuzione europea.

«Auguri di buon lavoro a Sergio Bolzonello. Sono certo che la sua esperienza politica e amministrativa lo aiuteranno a svolgere al meglio il suo nuovo incarico. Tra le prime cose da affrontare, proprio a testimoniare la sua attenzione verso l’Interporto di Pordenone, anche l’installazione delle barriere fono assorbenti da lui fortemente sollecitate quando era consigliere regionale. Per traguardare l’obiettivo del rilancio del polo logistico è altresì fondamentale che la Regione dia continuità agli investimenti, in primis per la realizzazione della stazione elementare». Lo afferma il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd) commentando la nomina.