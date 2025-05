Service housing: parte dal FVG con Finint Investments la 4aESSE dell’Abitare sociale di CDP

Al via in Friuli-Venezia Giulia la prima iniziativa che rientra nella “4a ESSE” dell’Abitare sociale di CDP, il “Service housing”. L’offerta residenziale a canoni calmierati dedicata ai professionisti dei servizi essenziali della collettività, nonché ai giovani lavoratori è uno degli elementi chiave del nuovo Piano strategico del Gruppo e in questo caso riguardai i dipendenti della Polizia di Stato.

Strumento di promozione dei primi progetti di questa nuova soluzione abitativa è il Fondo Housing Sociale FVG (Fondo HS FVG) gestito da Finint Investments, che ha come principale investitore il Gruppo CDP attraverso il Fondo Investimenti per l’abitare (FIA) gestito da CDP Real Asset SGR e che vede tra i suoi quotisti anche la Regione Friuli-Venezia Giulia e il circuito delle Banche di Credito Cooperativo.

Il Fondo ha perfezionato con il Comune e la Questura di Trieste due convenzioni per assegnare alloggi adeguati a nuclei familiari in via prioritaria ai dipendenti della Polizia di Stato di stanza – anche in via transitoria – sui rispettivi territori. Analoga iniziativa è in fase di finalizzazione con il Comune e la Questura di Udine.

Di seguito il dettaglio dei due progetti:

• Trieste, Strada Cattinara. A Trieste sono già stati riservati ai dipendenti della Polizia di Stato 15 alloggi sociali (su un totale di 56) all’interno di nuovo complesso di housing sociale realizzato in Strada Cattinara.

• Udine, ex Caserma Osoppo. A Udine verranno assegnati in via prioritaria ai dipendenti della Questura 10 alloggi sociali tra i 76 in fase di realizzazione nell’ambito dell’intervento di rigenerazione dell’ex Caserma Osoppo e quelli ancora disponibili nell’ambito degli altri interventi già effettuati dal Fondo HS FVG in città.

“Dall’attività pionieristica nel social housing, allo student housing e ai primi investimenti nel senior housing prosegue la strategia di investimento di CDP Real Asset a supporto di nuove forme di offerta residenziale a canone calmierato” – ricorda Giancarlo Scotti Direttore Immobiliare di CDP e Amministratore delegato di CDP Real Asset SGR – “con il service housing contribuiamo a dare una risposta all’esigenza di mobilità lavorativa nel nostro Paese per i lavoratori nei servizi essenziali e i giovani professionisti, in coerenza con il Piano Industriale 2025-2027”.

“Con questa nuova iniziativa – dice Mauro Sbroggiò, Amministratore delegato di Finint Investments – “alimentiamo il nostro rapporimnto con il territorio favorendo le connessioni e il dialogo tra istituzioni nazionali come CDP e quelle locali. Insieme stiamo compiendo passi concreti per rispondere a due esigenze: da un lato forniamo una risposta al fabbisogno abitativo, dall’altro lavoriamo alla riqualificazione urbana delle nostre città recuperando spazi altrimenti destinati all’abbandono.”