“Servizi digitali costruiti con i cittadini: Insiel apre la strada alla co-progettazione”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “L’obiettivo è quello di introdurre e sviluppare modalità strutturate di co-progettazione dei servizi digitali insieme ai cittadini, rendendo gli utenti finali parte attiva del processo di transizione digitale. Questa scelta nasce dalla consapevolezza che la trasformazione digitale non è solo un percorso tecnologico, ma richiede partecipazione, ascolto e collaborazione con i territori, così da garantire un’innovazione inclusiva, che non lasci indietro nessuno. Questo intento può avverarsi solo attraverso la collaborazione dei Comuni e degli Enti territoriali, che rappresentano l’interfaccia naturale delle comunità locali. Per questo intendiamo avviare, insieme alle amministrazioni che mettono a disposizione del pubblico i propri servizi digitali, iniziative dedicate alla progettazione partecipata e alla costruzione condivisa di soluzioni che siano sempre più aderenti ai bisogni dei cittadini”.

Con queste parole Diego Antonini, Amministratore unico di Insiel, ha aperto il convegno “Cittadini, tecnologia e partecipazione: ricostruire il dialogo nell’era digitale”, promosso da Insiel nell’ambito del progetto europeo EDIH-PAI e ospitato presso la sala Valduga della Camera di Commercio Pordenone-Udine nel capoluogo friulano.

All’evento hanno preso parte rappresentanti istituzionali, accademici, esperti digitali e operatori della Pubblica amministrazione: Sebastiano Callari, assessore ai Sistemi informativi della Regione Fvg, Manuela Farinosi, professoressa associata dell’Università di Udine, Guido Boella, professore e vicerettore dell’Università di Torino; Andrea Buttol, responsabile del settore telecomunicazioni della Regione Fvg, docente a contratto presso la Graduate School of Business del Politecnico di Milano (Mip), Alessandra Benvenuti, manager Insiel Digital Academy e Marco Sanavio, pedagogista e docente dello Iusve. A moderare l’incontro Paolo Mosanghini, vicedirettore dei quotidiani Gruppo Nord Est Multimedia con delega al Messaggero Veneto. Dopo i saluti istituzionali Elena Viero, manager Servizi e sistemi per ambiente, territorio e agricoltura, ha approfondito il progetto Edih-Pai, che supporta Pa, imprese e cittadini nella trasformazione digitale.

Callari ha rilevato come “siamo in una fase di cambiamento profondo: la trasformazione digitale sta ridefinendo il modo in cui le istituzioni dialogano con i cittadini, erogano servizi e costruiscono fiducia. È un momento in cui la Pubblica Amministrazione deve interrogarsi seriamente su come governare questi processi, valorizzando le opportunità offerte dalle tecnologie ma anche affrontando con responsabilità i nuovi rischi che ne derivano. Si tratta di un passaggio cruciale soprattutto per la Pubblica Amministrazione, chiamata oggi a interrogarsi sul valore dell’innovazione tecnologica e della trasformazione digitale. Gli strumenti digitali ci hanno permesso di avvicinarci alle persone, favorendo una partecipazione più ampia e immediata. Allo stesso tempo, però, portano con sé dei rischi: basti pensare alla diffusione delle fake news, che invece di creare connessione possono generare distanza e sfiducia nei confronti delle istituzioni. In questo scenario si inserisce la Legge 69/2025, che introduce ufficialmente la figura del Social media manager all’interno delle amministrazioni pubbliche italiane. Una figura strategica, capace di comunicare con un linguaggio semplice e accessibile, spiegando decisioni e norme senza ricorrere al burocratese. L’obiettivo è rafforzare la trasparenza, costruire un rapporto autentico di vicinanza con le persone e promuovere una partecipazione consapevole e responsabile alla vita democratica.

Nel corso della mattinata tutti i relatori hanno evidenziato la necessità di un approccio inclusivo che coinvolga attivamente cittadini, amministratori e operatori, affinché l’innovazione digitale diventi davvero efficace e accessibile. Alessandra Benvenuti ha sottolineato come la formazione continua rappresenti “il vero motore del cambiamento nella Pa”, indicando la necessità di percorsi aggiornati e personalizzati sulle nuove competenze digitali. “Insiel – ha detto – coordina la formazione Ict per Regione, Enti locali e Sanità, con un’offerta a catalogo e percorsi dedicati che ogni anno coinvolgono migliaia di operatori. La formazione è parte integrante della transizione digitale della Pa: deve essere allineata a uno scenario in continua evoluzione, dalla cybersecurity all’intelligenza artificiale. È necessario lavorare su due livelli: da un lato la formazione teorica che crea consapevolezza, dall’altro quella operativa che accompagna il dispiegamento dei servizi Ict. Formare una Pa ‘a misura di cittadino’ significa coinvolgere amministratori, dirigenti, tecnici e operatori di front end/a contatto con il pubblico, perché la qualità dei servizi nasce dalla collaborazione tra competenze diverse e dall’ascolto dei bisogni reali”.

Farinosi ha evidenziato come il rapporto tra cittadini e tecnologia stia cambiando rapidamente: “Oggi non viviamo solo in una società più digitalizzata, ma siamo immersi in ecosistemi tecnologici che strutturano l’accesso alle informazioni, le possibilità di relazione e persino le opportunità di partecipare alla vita pubblica. La semplice diffusione dei dispositivi digitali però non garantisce che tutti ne facciano lo stesso uso o che ne traggano gli stessi benefici. Non basta avere uno smartphone o una connessione Internet per essere pienamente inclusi nella società digitale. L’inclusione digitale si fonda sempre più sul possesso delle competenze e delle abilità necessarie per orientarsi criticamente negli ambienti digitali, ma soprattutto sulla capacità di trasformare l’esperienza online in benefici concreti nella vita quotidiana. La partecipazione diventa efficace solo quando i cittadini sono concretamente coinvolti e le loro voci hanno il potere di influenzare le scelte. Le università possono svolgere un ruolo decisivo collaborando con enti pubblici e imprese per ridurre il divario digitale e promuovere una visione etica dell’innovazione”.

Boella ha posto l’attenzione sull’intelligenza artificiale: “L’introduzione dell’IA nella Pa e nelle nostre vite lavorative e quotidiane richiede grossi investimenti da parte delle istituzioni nazionali e europee per accompagnare questa ulteriore fase di transizione digitale. Allo stesso tempo richiede un’opera non solo di formazione dei lavoratori e dei cittadini ma anche di sensibilizzazione sulle opportunità e rischi per la società tutta. Per questo motivo l’Università di Torino, oltre a partecipare agli EDIH PAI e CHEDIH, ha avviato il Magazine Intelligenza Artificiale magia.news, una rivista culturale rivolta al largo pubblico per aiutare a fare prendere coscienza che dipende da tutti noi come l’AI influenzerà il nostro mondo”.

Buttol ha evidenziato l’importanza di partire dall’analisi dei bisogni reali dei cittadini, non solo in termini di accesso agli strumenti digitali, ma anche di comprensione e partecipazione. “Per ridurre il rischio di esclusione – ha sottolineato – è necessario un approccio iterativo ovvero basato su cicli di progettazione e test continui che permette di correggere errori, adattare le soluzioni a diversi tipi di utenti e ridurre il rischio che il servizio escluda persone con competenze digitali minori o bisogni particolari. Diventa fondamentale un coinvolgimento attivo, fin dalle prime fasi, di utenti rappresentativi di tutte le fasce della popolazione. Anche i servizi più innovativi possono creare difficoltà per questo servono contromisure concrete come formazione mirata, tutorial chiari e supporto personalizzato, strumenti essenziali per rendere la transizione digitale davvero inclusiva”.

Infine Sanavio ha evidenziato come fondamentali, per comprendere le dinamiche dell’innovazione digitale anche nella Pa, due suggestioni provenienti dal mondo educativo: “Hartmut Rosa – ha indicato – ci ricorda che viviamo nell’epoca dell’accelerazione, mentre McLuhan parla della ‘sindrome del retrovisore’ che ci porta a leggere il presente guardando troppo al passato. Sono immagini che descrivono bene la fatica del cambiamento. Nel campo educativo, la mia ricerca sull’intelligenza artificiale – ispirata alla “Pedagogia algoritmica” di Cesare Rivoltella – mostra come l’IA possa introdurre nuovi paradigmi di apprendimento personalizzato e partecipativo. L’esperienza del progetto “Go Beyond Traditional Education”, che ha coinvolto oltre 700 docenti e 9.000 studenti, evidenzia l’importanza della figura del mediatore, capace di fare da ponte tra tecnologia e persone. E ciò vale anche per la Pa: gli utenti superano gli ostacoli tecnici solo quando percepiscono un vantaggio concreto, ma restano ancora forti alcuni bias cognitivi che rallentano l’adozione dei servizi digitali. Saperli riconoscere e lavorare sulla mediazione è essenziale per rendere l’innovazione davvero accessibile”.

“Insiel – ha chiarito Antonini – è la società Ict in-house del Friuli Venezia Giulia che fornisce servizi digitali utili ai cittadini e alla collettività e agisce come strumento operativo per supportare la Regione, gli enti locali, le aziende sanitarie e le amministrazioni pubbliche nel raggiungimento dei propri fini istituzionali ma nel nostro lavoro, l’innovazione non è solo una questione tecnologica: è una responsabilità sociale. Significa costruire un futuro digitale in cui i cittadini siano protagonisti, non spettatori. Solo mettendo al centro la partecipazione possiamo dare senso al cambiamento e realizzare una Pubblica amministrazione più vicina, equa ed efficace perché l’innovazione digitale deve essere uno strumento per avvicinare le persone, non per allontanarle. Solo ascoltando i bisogni dei cittadini e promuovendo la partecipazione attiva possiamo costruire servizi pubblici davvero efficaci e inclusivi, capaci di rispondere alle sfide della società contemporanea”.

Edih-PAI (Public Administration Intelligence) è un progetto finanziato dal fondo NextGenerationEU dell’Unione Europea per guidare le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni della social economy verso una trasformazione digitale significativa e sostenibile, creando un ecosistema di innovazione che favorisca l’interazione tra i soggetti coinvolti. Si rivolge alle Pubbliche amministrazioni (Pa), le Piccole Medie Imprese (Pmi), le cooperative, le imprese sociali e i cittadini come un hub che integra formazione, consulenza e networking e servizi personalizzati, promuovendo l’adozione di soluzioni digitali che migliorino l’efficienza e la qualità dei servizi.