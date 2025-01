Servizio Civile Universale nelle Pro loco del Fvg, bando con 48 posti in 24 sedi

Cultura, artigianato e arte, patrimonio storico, artistico e linguistico, eccellenze naturalistiche: questi i temi su cui opereranno i giovani che saranno selezionati per il Servizio Civile Universale 2025 -2026 nelle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia. Quest’anno la collaborazione si amplia con gli altri Enti di Servizio Civile a Ronchi dei Legionari: il Comune e il Consorzio Culturale del Monfalconese. Ben 48 sono i posti disponibili presso 24 sedi compresa Villa Manin di Passariano, luogo dove opera il Comitato Regionale delle Pro Loco.

“I progetti – spiega il presidente del Comitato Pro Loco del Friuli Venezia Giulia Pietro De Marchi – si propongono di evidenziare e strutturare il ricco patrimonio naturalistico, storico, artistico e linguistico della nostra regione, stimolando consapevolezza e partecipazione dei giovani. Si tratta di un percorso formativo con momenti teorici e altri pratici che dura un intero anno e che darà preziosi strumenti e conoscenze ai partecipanti in vista della loro vita lavorativa e di impegno a favore delle rispettive Comunità. Da oltre 20 anni infatti i progetti hanno coinvolto più di 600 giovani sul territorio regionale: diversi di loro sono rimasti attivi come volontari nelle loro Pro Loco oppure hanno trovato lavoro in ambito turistico grazie a quanto imparato nell’anno trascorso insieme alla Pro Loco.”

Per aderire i candidati dovranno avere tra i 18 e i 28 anni di età. 25 sono le ore di impegno settimanale. I selezionati riceveranno un assegno mensile di 507,30 euro.

Ulteriori informazioni scrivendo a [email protected] o visitando il sito www.prolocoregionefvg.it

Il Bando è aperto fino alle ore 14.00 del 18 febbraio 2025; le candidature vanno inviate tramite SPID su https://domandaonline.serviziocivile.it/

Queste le sedi disponibili:

Aquileia, Pro Loco Aquileia

Aviano, Pro Loco Aviano

Buttrio, Pro Loco Buri

Casarsa della Delizia, Pro Casarsa della Delizia

Codroipo, Comitato Regionale UNPLI FVG, Villa Manin Passariano

Fogliano Redipuglia, Pro Loco Fogliano Redipuglia

Forgaria nel Friuli, Pro Loco Forgaria

Gemona del Friuli, Pro Glemona

Latisana, Pro Loco Latisana

Manzano, Pro Loco Manzano

Monfalcone, Pro Loco Monfalcone

Mortegliano, Pro Loco Comunità di Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis

Mortegliano, Consorzio Pro Loco Sericus

Palmanova, Pro Palma

Pasian di Prato, Pro Loco Pasian di Prato

Porcia, Pro Porcia

Pozzuolo del Friuli, Pro Loco Pozzuolo del Friuli

Resia, Pro Loco Val Resia

Ronchi dei Legionari, Comune

Ronchi dei Legionari, Consorzio Culturale Monfalconese

Sacile, Pro Loco Sacile

San Daniele del Friuli, Pro Loco San Daniele

San Pietro al Natisone, Pro Loco Nediške Doline-Valli del Natisone

Spilimbergo, Pro Loco Spilimbergo