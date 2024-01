Sessanta trattori sfilano a Udine in protesta contro il PAC

Una mobilitazione che prende di mira le politiche agricole dell’Unione europea: tra le varie richieste i sussidi, il no alla carne sintetica alle farine derivate dagli insetti e agli impianti fotovoltaici sui terreni produttivi. Oggi a Udine una settantina di trattori hanno invaso piazza primo maggio. A scatenare malcontento la questione della normativa europea che obbliga gli agricoltori a lasciare a riposo una quota di terreno in ogni stagione, così come quello delle monocolture, con l’Ue che impone il cambiamento periodico delle coltivazioni. Un punto critico, in Friuli, dove la coltivazione è dedita soprattutto al mais, e anche per questo sono scesi in piazza molti giovani preoccupati del loro futuro e degli investimenti intrapresi che possono compromettere la situazione economica delle loro aziende.