Settore apistico sotto stress

La situazione climatica del tutto particolare che si è verificata nelle ultime settimane sta mettendo a dura prova il comparto apistico regionale. Gli apicoltori si trovano infatti a dover affrontare ben due problemi contemporaneamente e cioè la sopravvivenza economica delle proprie aziende e la sopravvivenza, ben più importante, delle colonie d’api.

“L’anomalia climatica che si è registrata da inizio anno, caratterizzata da un inverno mite e da una primavera con repentini abbassamenti termici – spiega l’agronomo e apicoltore Marco Felettig – ha determinato uno stimolo alla ripresa primaverile delle colonie d’api anticipata non supportata però da una pari abbondanza di fioriture portando alla conseguente carenza di cibo ber le api stesse. Il colpo finale è stato dato dalla coda d’inverno vissuto nei scosi giorni, le famiglie d’api si trovano infatti all’apice del loro sviluppo, con molte api e covata all’interno degli alveari, ma con pochissime riserve di miele, situazione questa dovuta alla scarsità di importazione di miele registrata nell’ultimo mese”.

Gli apicoltori sono quindi costretti ad alimentare costantemente le colonie d’api per garantirne la sopravvivenza, utilizzando alimenti zuccherini specifici o in molti casi utilizzando il miele invenduto presente ancora in magazzino a causa della crisi del mercato determinata da massicce importazioni del ‘nettare degli dei’ dall’estero.

Le infauste condizioni climatiche si stanno abbattendo anche sull’economia delle aziende apistiche. In questi giorni è iniziata la fioritura dell’acacia (Robinia pseudoacacia) che da sola concorre per oltre il 50% del reddito annuale delle imprese apistiche. Le piogge battenti unite alle basse temperature registrate hanno annientato la secrezione del nettare da parte dei fiori, che risultano così molto belli da vedere lungo le alberature delle strade di campagna, ma per nulla attrattivi per le api.

“Questa situazione sommata alla crisi di mercato e all’annata infausta che i produttori hanno vissuto nel 2023, caratterizzata da una produzione di miele d’acacia inesistente e da un raccolto di mieli estivi ridotto almeno del 50% – conclude Felettig – sta minando la solidità economica delle aziende apistiche che in parte dovranno chiudere i battenti con buona pace di molti detrattori di un settore che si è rivelato determinante per la società anche come sentinella ambientale”.

Attualmente in regione si registrano circa 28.000 alveari accuditi da circa 1.500 apicoltori i quali stanno osservando con apprensione le previsioni meteorologiche. L’innalzamento delle temperature giornaliere al di sopra dei 25°C potrebbe permettere infatti alle api di bottinare l’ultimo nettare di acacia delle zone di pianura e pedemontane.