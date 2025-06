“Sfida allo Zoncolan”: la Carnia si racconta sui pedali

Si è conclusa con entusiasmo e partecipazione la quarta edizione ufficiale della “Sfida allo Zoncolan”, evento cicloturistico in e-bike che ha unito sport, natura e promozione del territorio. L’iniziativa, ideata sei anni fa da un’ispirazione condivisa tra Giuseppe Graffi Brunoro (all’epoca presidente di PrimaCassa Fvg), Fabio Forgiarini (vicepresidente di Carnia Bike) e il compianto Enzo Cainero, promotore di numerosi eventi sportivi legati al Friuli Venezia Giulia, si è ormai consolidata come appuntamento fisso nel calendario estivo regionale.

Organizzata da PrimaCassa Credito Cooperativo Fvg, dal Consorzio Turistico Silent Alps, dall’Associazione Sportiva Carnia Bike, con il prezioso supporto delle aziende locali e il patrocinio di PromoturismoFvg con il brand “Io Sono Friuli Venezia Giulia”, l’edizione 2025 ha visto oltre 100 iscritti pedalare lungo la suggestiva “Panoramica delle Vette”. Grazie alle e-bike messe a disposizione da PrimaCassa Fvg tramite il service Morassi Sport di Ravascletto, i partecipanti – tra cui molti soci, dipendenti e familiari del sistema delle Bcc regionali – hanno potuto godere di un percorso di 34 km immerso nei paesaggi mozzafiato della Carnia, attraversando boschi in fiore, malghe e pascoli popolati da marmotte e aquile. L’itinerario, impegnativo ma accessibile grazie all’assistenza tecnica, sanitaria e agli accompagnatori certificati, ha previsto soste ristoro a Tualis e al Rifugio Chiadinas, con degustazioni di prodotti tipici offerti dalle aziende locali.

Una delle novità di quest’anno, voluta dal nuovo presidente di PrimaCassa Fvg, Marco Gasparini, è stata la maglietta commemorativa dell’evento, simbolo di appartenenza e solidarietà. I proventi delle donazioni raccolte grazie all’acquisto della maglietta sono stati destinati alla Comunità PierGiorgio, in particolare alla struttura di Caneva, a sostegno delle attività assistenziali.

L’evento è stato documentato in un video reportage che, con delle bellissime immagini, ha colto l’anima autentica di questa iniziativa: un’occasione per scoprire e far scoprire il Friuli Venezia Giulia attraverso un’esperienza sportiva, umana e territoriale dal valore significativo.