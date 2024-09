Il percorso di progettazione partirà a breve e le risorse da parte della Regione ci sono così come sono state garantite quelle da parte dell’amministrazione comunale. Porto Casoni a Lignano avrà nuova vita con una riqualificazione che consentirà la messa in sicurezza dell’area e poi dare risposta alle esigenze di chi frequenta l’area come lo Yacht Club e il Circolo Canottieri Lignano. GUARDA IL VIDEO