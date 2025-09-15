Sicurezza cibernetica, patto tra Dipartimento di Pubblica sicurezza e Uniud

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Formazione e ricerca scientifica applicate alla sicurezza cibernetica e alla protezione dei dati. Sono le direttrici su cui si fonda la collaborazione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e l’Università di Udine sancita oggi da un protocollo d’intesa. A firmarlo il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani e il rettore dell’Ateneo friulano, Roberto Pinton.

La cerimonia si è svolta nel Salone d’onore di Palazzo Antonini Maseri, sede del rettorato. Focus del protocollo sono i temi della sicurezza cibernetica e della consapevolezza sui temi della protezione dei dati. Da un lato, i ricercatori dell’Università hanno l’opportunità di avere una “finestra” sempre aggiornata sui nuovi tipi di attacchi cibernetici. Dall’altra possono, nel contempo, fornire strumenti innovativi alle Forze dell’ordine chiamate a contrastare una criminalità sempre più pronta a sfruttare le opportunità del digitale.