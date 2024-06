Sicurezza, da Roma arrivano i rinforzi: quasi 500 uomini in più

Sicurezza, in arrivo entro fine mese in regione 158 poliziotti e 331 militari dell’esercito.

A farlo sapere è Walter Rizzetto, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Lavoro della Camera. “In Friuli Venezia Giulia – scrive in una nota – ci sarà un incremento di Forze dell’Ordine e in particolare a Udine, dove negli ultimi giorni abbiamo vissuto dei momenti critici sotto il profilo della sicurezza. Entro giugno – si legge ancora – arriveranno 63 poliziotti in più a Trieste, 65 a Udine e 30 a Pordenone. Inoltre aumenterà il numero dei militari, 187 sono in arrivo a Trieste e 144 a Udine e verranno impiegati a presidio di obiettivi sensibili”.

Dell’incremento di forze di polizia nel territorio aveva parlato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in occasione del vertice trilaterale con Slovenia e Croazia a Gorizia. “Ringrazio per l’attenzione e l’impegno il Ministro Piantedosi e il Sottosegretario Wanda Ferro – commenta Rizzetto – che dopo i recenti gravi fatti di violenza accaduti a Udine hanno prontamente risposto con l’invio di ulteriori uomini. Di fondamentale importanza l’aspetto della deterrenza e queste risorse in più – conclude il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia – contribuiranno a ripristinare la sicurezza nel nostro territorio”.