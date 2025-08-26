  • Aiello del Friuli
martedì 26 Agosto 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Esordio agevole agli Us Open per Sinner: “Ora sto bene”
“I giovani e la sfida della formazione”, dibattito al Meeting di...
Fitto “Nessuna proroga del Pnrr, l’Italia su una strada positiva”
Lollobrigida “Al lavoro sulla manovra per spendere bene le risorse”
Risparmio energia, fondi regionali per sport e cultura
Lavori superstrada slovena, nuove code in ingresso a Trieste
Italiana tra i coordinatori rapporto ONU su clima
Di Benedetto nuovo presidente di Finest
Scocchia (illycaffè), i dazi sono un duro colpo per le imprese
Gemona, seghetto e coltello compatibili con ferite su corpo di Alessandro...
Economia
Controlli a Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro

Sicurezza in mare, fermate quattro navi in FVG

Una nave era sprovvista delle scialuppe di salvataggio
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

È stata intensa l’attività della Capitaneria di Porto del Friuli Venezia Giulia nel periodo di ferragosto. Nei porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro sono state controllate otto navi straniere e ben quattro sono state sottoposte a fermo in attesa che vengano adeguati i sistemi di sicurezza. Oltre alla dotazioni il personale ha controllato anche le condizioni del personale marittimo a bordo.

Una nave, quella con le carenza maggiori, non aveva le scialuppe di salvataggio, il comandante ha mostrato una esenzione rilasciata dal paese di appartenenza, esenzione però non ritenuta valida dalla Capitaneria che ha posto il blocco. Complessivamente, durante gli otto controlli, sono state elevate sanzioni per 56 mila euro.

