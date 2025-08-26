Sicurezza in mare, fermate quattro navi in FVG

È stata intensa l’attività della Capitaneria di Porto del Friuli Venezia Giulia nel periodo di ferragosto. Nei porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro sono state controllate otto navi straniere e ben quattro sono state sottoposte a fermo in attesa che vengano adeguati i sistemi di sicurezza. Oltre alla dotazioni il personale ha controllato anche le condizioni del personale marittimo a bordo.

Una nave, quella con le carenza maggiori, non aveva le scialuppe di salvataggio, il comandante ha mostrato una esenzione rilasciata dal paese di appartenenza, esenzione però non ritenuta valida dalla Capitaneria che ha posto il blocco. Complessivamente, durante gli otto controlli, sono state elevate sanzioni per 56 mila euro.