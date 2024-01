Sicurezza: Moretti (Pd)-Capozzi (M5s), carenze su spiaggia Marina Nova

«A Monfalcone le regole sono uguali per tutti? La domanda sorge spontanea nel momento in cui veniamo a conoscenza che, tra giugno e agosto dello scorso anno, la società titolare della concessione balneare di Marina Nova per più di trecento metri di spiaggia, mancava dei requisiti di legge per quanto riguarda il servizio di salvataggio». Lo affermano il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti e la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Rosaria Capozzi, firmatari di un’interrogazione che chiede se la Regione era a conoscenza “in particolare, da quanto emerso, che non sarebbe stato rispettato l’articolo 4 dell’ordinanza della Capitaneria di porto di Monfalcone n. 16 del 29/4/2021, che prevede 7 giorni su 7, dalle 9 alle 19, la presenza di un assistente bagnino abilitato – con relativa torretta di avvistamento – ogni 80 metri di spazio balneare concesso”.

«Dopo alcune segnalazioni pervenute, la Capitaneria di Porto accertata l’inadempienza avrebbe costretto la società Marina Nova di Monfalcone ad adempiere entro pochi giorni, ma ci sono volute alcune settimane perché ciò avvenisse e nel frattempo i cittadini hanno continuato a fare il bagno come se non ci fosse nessun disservizio».

Inoltre, continuano i due consiglieri di opposizione, «vorremmo sapere dalla Regione se era a conoscenza di un tanto, e dal Comune (che ha indetto la gara) se nelle carte depositate per la partecipazione mancassero i riferimenti alla vigilanza e all’assistenza ai bagnanti e se la società Marina Monfalcone potesse continuare a operare, considerato che l’inadempienza all’articolo 4 potrebbe essere causa di revoca della concessione. Il Comune e indirettamente la Regione, quindi, erano a conoscenza di tale situazione e come mai sia dovuta intervenire la Capitaneria per risolvere un così grave problema di sicurezza e non direttamente il Comune? Ecco perché – concludono Moretti e Capozzi – per avere le giuste risposte nelle scorse settimane abbiamo presentato una specifica interrogazione in Consiglio regionale».