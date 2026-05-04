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Economia

Sicurezza: Roberti, 700mila euro ad associazioni d’arma e Forze ordine

Sostenuti interventi per spese correnti e in conto capitale
Redazione
Autore: Redazione

“Con questa delibera individuiamo interventi prioritari e criteri per sostenere le associazioni combattentistiche, d’arma e delle Forze dell’ordine, favorendo una distribuzione più ampia delle risorse e il rafforzamento delle attività legate alla memoria e al territorio, con una dotazione complessiva pari a 700mila euro”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti a seguito dell’approvazione in Giunta, su sua proposta, di uno specifico provvedimento in materia. La delibera definisce gli interventi finanziabili, i limiti degli importi concedibili e i criteri per l’assegnazione dei contributi, anche a rimborso, a favore delle associazioni combattentistiche e d’arma, delle associazioni delle forze dell’ordine, dell’Associazione nazionale Forestali (Anfor) e delle sue articolazioni regionali, delle associazioni di appartenenti o ex appartenenti al Corpo forestale regionale e delle associazioni dei Vigili del fuoco e della Polizia locale attive sul territorio del Friuli Venezia Giulia.

“Per il 2026 – spiega Roberti – le risorse, destinate sia a spese correnti sia a investimenti per un valore complessivo pari a 700mila euro, saranno concentrate su alcune specifiche finalità. In particolare, sul versante della parte corrente, saranno finanziate, con 350mila euro, l’organizzazione di raduni a diversi livelli, cerimonie, manifestazioni, mostre e convegni legati alla storia regionale e nazionale e al ruolo delle Forze armate e dell’ordine, nonché attività di divulgazione storico-documentale e incontri nelle scuole. Per la parte capitale, dove prevediamo altri 350mila euro, saranno sostenuti interventi di manutenzione, recupero, restauro e realizzazione di lapidi e monumenti celebrativi, in raccordo con i Comuni interessati”.

I contributi per spese correnti saranno compresi tra 1.500 e 10mila euro, elevabili fino a 20mila euro per raduni di carattere nazionale; gli interventi in conto capitale varieranno tra 5mila e 65mila euro. La revisione dei limiti, rispetto al 2025, è finalizzata ad ampliare la platea dei beneficiari e garantire una distribuzione più capillare delle risorse. Per le associazioni già beneficiarie nel 2025, l’accesso ai contributi per il 2026 sarà subordinato alla presentazione della rendicontazione relativa ai finanziamenti ricevuti, al fine di attestare la capacità di spesa.

Il bando attuativo sarà emanato entro 30 giorni dalla delibera con decreto del Direttore centrale competente in materia di polizia locale e sicurezza.

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