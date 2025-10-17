  • Aiello del Friuli
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Sicurezza: Roberti, bando per videosorveglianza nei Comuni
Infrastrutture: Amirante, 1 milione per aree di sosta mezzi pesanti
Pan&Gourmet: il pane d’autore protagonista della cucina in FVG
Tecnologia, identità e nuove generazioni: a Cormòns si parla del futuro...
Udine accende i riflettori sulla nuova danza con il primo Dance...
CosmoFestival a Treppo Grande: viaggio tra stelle, creatività e scoperta
A zonzo con 39 dosi di cocaina, denunciato pakistano
Ville Aperte, viaggio inedito tra dimore e chiese del Friuli domenica...
San Simone: laboratori artigiani e premiazione a imprenditori e aziende codroipesi
Arte e Libro ETS porta a Parigi il frico con il...
Sicurezza: Roberti, bando per videosorveglianza nei Comuni

Contributi ai Municipi con comunità per minori stranieri non accompagnati (Msna); dotazione 100mila euro
Redazione
Autore: Redazione

“Mettiamo a disposizione dei Comuni risorse rapide e regole chiare per installare o potenziare la videosorveglianza nelle aree vicine alle comunità per minori stranieri non accompagnati. È un intervento mirato che sostiene i sindaci nel presidio del territorio e nella tutela della convivenza, con tempi certi e criteri semplici”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Autonomie locali, Funzione pubblica, Sicurezza e Immigrazione Pierpaolo Roberti dopo l’approvazione, da parte della Giunta, della delibera relativa al bando che disciplina criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dalla Legge regionale (Lr) 6 agosto 2025, n. 12, articolo 9, commi 77-80. La dotazione per il 2025 è pari a 100.000 euro. Il provvedimento prevede contributi ai Comuni dove insistono comunità socio-educative con caratteristiche di centri per minori stranieri non accompagnati (Msna), come definite dal Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2022, n. 158. Gli interventi finanziabili riguardano la realizzazione o implementazione di impianti di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico entro 500 metri dalle comunità. Gli impianti devono rispettare le specifiche tecniche della Protezione civile regionale. “Con questo strumento – ha aggiunto Roberti – sosteniamo progetti concreti e immediatamente cantierabili, valorizzando la collaborazione con i Comuni e l’uso di standard tecnici condivisi per garantire qualità e uniformità degli impianti”. I Comuni ex capoluogo di Provincia possono richiedere fino a 20.000 euro; gli altri Comuni fino a 10.000 euro. L’istruttoria segue un procedimento valutativo a sportello in ordine cronologico sino a esaurimento risorse. Le domande si presentano al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione entro le 23:59 del 17 novembre 2025, utilizzando il modulo pubblicato sul Portale delle autonomie locali ed inviando via Pec come indicato nel bando.

