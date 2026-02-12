Sicurezza stradale, “Quattro Ruote” festeggia 5 anni con 1.300 studenti coinvolti

Quattro Ruote per la Sicurezza – Stili di vita, stili di guida compie cinque anni e lo fa con il record di scuole e studenti partecipanti: 11 i plessi scolastici coinvolti per un totale di quasi 1300 ragazzi e ragazze che assisteranno ai corsi. Un successo che segna una svolta nel progetto di sicurezza stradale itinerante nella provincia di Udine.

Infatti, l’iniziativa, sostenuta dalla Prefettura-U.T.G. di Udine, dall’Ufficio Scolastico Ambito territoriale di Udine e dalla Consulta provinciale degli Studenti di Udine, dalla Sezione di Polizia Stradale di Udine, dai Rotary Club della provincia di Udine, dall’Automobile Club di Udine, dall’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, da Autostrade Alto Adriatico e da Arlef, quest’anno vedrà salire in cattedra per la prima volta anche i Carabinieri.

Insieme alla Polizia stradale, i militari dell’Arma si alterneranno durante le lezioni assieme ai professionisti del Rotary, in particolare esperti medico-sanitario (con spiegazioni inerenti agli effetti che hanno al volante alcolici e sostanze psicoattive) e giuridici (con chiarimenti relativi alle conseguenze per i responsabili). Al loro fianco anche il personale di Autostrade Alto Adriatico che illustrerà il corretto stile di guida in autostrada e attraverso i video, coadiuvati dalle forze dell’ordine, mostreranno gli incidenti realmente accaduti nelle tratte della regione e i comportamenti responsabili da tenere e quelli irresponsabili da evitare.

Il ciclo di incontri è iniziato il 10 febbraio all’Istituto Professionale Agrario di Pozzuolo del Friuli del Linussio di Codroipo ed è proseguito l’11 febbraio all’Ipsia Ceconi. Le prossime tappe in programma saranno: il 20 febbraio all’Isis Paolino d’Aquileia a Cividale; il 24 all’aula magna del Malignani con il Marinoni, il Bertoni e lo Stellini; il 26 sempre al Malignani con il Deganutti, lo Zanon e l’Uccellis; il 19 marzo all’Isis Bassa Friulana di San Giorgio di Nogaro; il 25 all’Isis Malignani.

Momento clou del progetto sarà il 24 febbraio nell’aula magna del Malignani dove si terrà la cerimonia di premiazione degli studenti vincitori dell’edizione 2024/2025 del Concorso di idee che – anch’esso parte integrante del progetto Quattro Ruote per la Sicurezza – Stili di vita, stili di guida – intende stimolare gli studenti alla riflessione sulle tematiche della sicurezza stradale mediante la realizzazione di elaborati in forma grafica, fotografica, di videoclip o musicale. Ai primi 4 classificati, individuati da una apposita Commissione, e ai rispettivi Istituti di appartenenza, saranno corrisposte importanti premialità messe a disposizione da Autostrade Alto Adriatico. E’ previsto anche un premio per l’elaborato in lingua friulana con fondi messi a disposizione da Arlef. L’elaborato che risulterà vincitore sarà promosso anche nelle aree di servizio di Autostrade, oltre che sul sito internet www.autostradealtoadriatico.it e sui social della Concessionaria autostradale.