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Economia

Sicurezza sul lavoro, grande successo per “Safety by technology”

Confindustria Udine ha premiato i progetti tecnologici nati per affrontare rischi reali nelle aziende, sancendo una nuova alleanza strategica tra scuola, imprese e istituzioni
Alessandro Di Giusto
Autore: Alessandro Di Giusto

Lo Spazio Villalta si è trasformato in una vera e propria fucina di idee per il futuro della sicurezza sul lavoro. Tecnologia, creatività giovanile e concretezza industriale si sono unite oggi nella finale di “Safety by Technology”, il concorso promosso da Confindustria Udine che ha coinvolto 300 studenti e 12 istituti scolastici del territorio.

L’evento non è stato solo una premiazione, ma la dimostrazione concreta di come la prevenzione degli infortuni possa diventare un fattore di innovazione, competitività e cultura d’impresa.

Con la conduzione della giornalista Monica Bertarelli e la presenza delle istituzioni regionali e locali (sono intervenuti l’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen, l’assessore comunale alla smart city ed innovazione digitale Gea Arcella e il responsabile del Processo Prevenzione e sicurezza della Direzione INAIL FVG Ugo Cuomo), la giornata ha celebrato progetti ad alto valore tecnologico nati per risolvere problemi reali.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Confindustria Udine, Luigino Pozzo, che ha dichiarato: “Per Confindustria Udine la sicurezza sul lavoro non è un semplice adempimento burocratico, ma un fattore strategico di organizzazione, eccellenza gestionale e competitività. Un’azienda sicura è un’azienda che funziona meglio, ottimizza i processi, attrae e trattiene i migliori talenti e genera valore nel lungo periodo. Con “Safety by Technology” abbiamo voluto mettere al centro due pilastri fondamentali: la tecnologia e la cultura della prevenzione. Abbiamo scelto di parlare direttamente ai giovani, i veri protagonisti del futuro del lavoro, coinvolgendo centinaia di studenti in un percorso che ha saputo unire creatività, innovazione tecnologica e concreta fattibilità. Oggi, con questa premiazione, non celebriamo soltanto i progetti più brillanti, ma rinnoviamo un’alleanza concreta e strategica tra scuola, istituzioni e imprese del territorio. Un’alleanza fondata sulla convinzione che il lavoro debba essere, prima di ogni altra cosa, un lavoro di qualità e sicuro. Perché la sicurezza si realizza davvero solo quando diventa una scelta consapevole, un’attenzione quotidiana condivisa tra aziende e lavoratori, e un valore culturale che accompagna le persone fin dalla scuola e per tutta la vita. Dopo il successo di questa prima edizione, vogliamo che il progetto abbia continuità e diventi un appuntamento annuale, con l’auspicio di vederlo crescere ulteriormente nelle dimensioni della partecipazione e nel valore tecnologico”.

Il responsabile della Commissione Sicurezza sul Lavoro dell’Associazione, Germano Scarpa, ha sottolineato: “Abbiamo voluto che “Safety by Technology” non restasse un esercizio teorico, ma un confronto reale con i problemi concreti che ogni giorno vivono le nostre aziende. Partendo dai dati INAIL dell’ultimo quinquennio, abbiamo costruito quattro sfide tematiche per stimolare i ragazzi a proporre soluzioni tecnologiche innovative su rischi reali. La qualità straordinaria dei progetti ci ha spinti ad ampliare i riconoscimenti, ma il valore di questa giornata va oltre i premi: si ritrova soprattutto nella fiera espositiva che unisce i desk degli studenti agli stand delle imprese, creando un ponte diretto tra i talenti di domani e le realtà produttive di oggi. Il network che si è creato in questa giornata tra studenti e imprenditori dimostra che la sinergia e lo scambio di competenze sono le chiavi vincenti per azzerare i rischi nei luoghi di lavoro”.

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