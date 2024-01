Simone Milocco nuovo vicepresidente di Ofi Fvg

Il direttivo dell’Ofi Fvg, Ordine regionale dei fisioterapisti, ha indicato Simone Milocco, professionista udinese, nel ruolo di vicepresidente, oltre che di responsabile del settore comunicazione. «Simone – sottolinea la presidente Melania Salina – porta il valore aggiunto della sua esperienza e di competenze che contribuiranno alla ulteriore crescita della nostra organizzazione. La sua comprovata capacità di guidare team di successo e sviluppare strategie vincenti, la sua visione innovativa e l’impegno per l’eccellenza si allineano perfettamente con la missione e la visione di Ofi Fvg».

L’Ordine esprime inoltre «profondo apprezzamento per il vicepresidente uscente, Giorgio Sirotti, per il suo eccezionale contributo durante i primi mesi di attività dell’ente. Desideriamo dedicare a lui, e ai molti colleghi che si sono spesi negli anni, il meglio dei nostri futuri sforzi per la promozione e la tutela della professione, grati per tutto ciò che ha fatto per la crescita dei fisioterapisti in Friuli Venezia Giulia».