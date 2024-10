Sindaci del Friuli Venezia Giulia, rinnovate le cariche di ANCI FVG

Con l’insediamento del nuovo Consiglio direttivo e la nomina dell’ufficio di presidenza si è concluso

l’iter congressuale dell’Associazione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.

Ieri (giovedì 24 ottobre) presso la sede della Regione a Udine si è riunito il nuovo direttivo di ANCI

FVG eletto all’unanimità assieme al presidente regionale Dorino Favot nel congresso svoltosi nel

Castello di Udine lo scorso 9 ottobre. Sono 58 i Sindaci e gli amministratori che, nei prossimi 5 anni,

affiancheranno il Presidente Favot alla guida dell’Associazione che sarà chiamata a svolgere il

proprio ruolo di rappresentanza dei Comuni in un momento particolarmente delicato ed

impegnativo ricco di sfide e di appuntamenti cruciali per la vita degli Enti, dei cittadini e delle

imprese.

Tantissimi i temi sul tavolo dell’Anci regionale a cominciare dalle opere finanziante con il Pnrr e alle

difficoltà connesse alla rendicontazione delle spese sostenute; centrale anche la questione delle

difficoltà organizzative dei comuni alle prese con una cronica mancanza di personale cui Anci, di

concerto con la Regione, ha cercato di supplire in questi anni con il supporto della sua Fondazione

ComPA FVG oggi partecipata anche dalla stessa Regione. Sul ruolo di ComPA si è particolarmente

soffermato il Presidente Favot che ha puntualizzato la necessità che essa continui ad operare in

favore dei Comuni dando risposte puntuali in termini di supporto operativo per evitare la paralisi

delle amministrazioni più fragili ma che, nel contempo, riesca a costruire, attraverso la formazione

continua dei dipendenti pubblici e degli amministratori un contesto favorevole alla crescita e allo

sviluppo dell’organizzazione degli enti locali al fine di favorire una migliore erogazione dei servizi ai

cittadini e alle imprese costruendo le premesse per un solido ed armonico sviluppo locale.

Il direttivo ha convenuto sul fatto che l’attrattività del lavoro pubblico sta conoscendo una crisi che

non ha precedenti e che è urgente correre ai ripari attraverso uno sforzo sinergico di Regione ed

Anci per attrarre nuove forze, giovani e preparate, nei gangli più sensibili delle amministrazioni locali.

Nel corso della riunione il Presidente Favot ha comunicato la nomina di due vice Presidenti: il

Sindaco di Pozzuolo del Friuli Gabriele Bressan che avrà funzioni vicarie e il Sindaco di Spilimbergo

Enrico Sarcinelli. La delega di coordinatore della consulta dei piccoli Comuni è stata attribuita al

Sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi che già ricopriva l’incarico nel precedente mandato e che nel

suo intervento ha sottolineato come le problematiche di cui soffrono i Comuni non sono più una

questione che riguarda gli enti di minori dimensioni ma attanagliano ormai anche i Comuni

maggiori da cui lo sforzo, che deve essere comune, per trovare assieme soluzioni condivise anche in

vista della reintroduzione delle Provincie che, secondo Lenarduzzi, deve essere l’occasione per la

Regione di condividere anche con Anci funzioni e compiti del nuovo ente di area vasta.

Alla giovanissima Sara Tosolini, Sindaca di Treppo Grande, è stata attribuita la delega di referente

della consulta di ANCI Giovani. Nel suo intervento la Sindaca Tosolini ha richiamato l’urgenza di avere

più giovani disposti ad impegnare le proprie risorse e i propri talenti in favore del bene pubblico

costruendo le condizioni affinché anche le giovani generazioni si affaccino alla vita politica locale.

Al termine della riunione il direttivo di Anci FVG ha accolto la proposta del Presidente Favot di

costituire un Ufficio di Presidenza dell’associazione che sarà composto dallo stesso Favot, dai due

vice Presidenti Bressan e Sarcinelli, dai Sindaci dei Comuni capoluogo o loro delegati, dal presidente

di Federsanità ANCI FVG Giuseppe Napoli e da Jessica Canton Sindaca di Fiume Veneto, Fabrizio

Pitton Sindaco di Talmassons, Silvia Savi Assessora del Comune di Palmanova e da Francesca Papais

già Sindaca e attuale Assessora del comune di Zoppola.

La riunione si è conclusa dando a tutti i presenti appuntamento a Torino dove, nei giorni tra il 20 e il

22 novembre, si terrà l’assemblea nazionale di ANCI in cui verrà eletto il successore di Decaro alla

guida dell’Associazione.

Attimis Malduca Maurizio Sindaco

Bagnaria Arsa Pizzamiglio Elisa Sindaco

Basiliano Olivo Marco Sindaco

Brugnera Dolfi Renzo Sindaco

Budoia Angelin Ivo Sindaco

Buttrio Venturini Tiziano Vice Sindaco

Campoformido Petri Massimiliano Sindaco

Casarsa della Delizia Colussi Claudio Sindaco

Cercivento Della Pietra Enrico Sindaco

Chions Liut Mario Assessore

Chiopris Viscone Carlo Schiff Sindaco

Chiusaforte Fuccaro Fabrizio Sindaco

Codroipo Trevisan Giacomo Vice Sindaco

Colloredo di M. A. Baiutti Renza Sindaco

Cordenons Errico Salvatore Assessore

Dolegna del Collio Comis Carlo Sindaco

Fiume Veneto Canton Jessica Sindaco

Forgaria nel Friuli Molinaro Pierluigi Sindaco

Gemona del Friuli Revelant Roberto Sindaco

Grado Bonaldo Renato Consigliere

Majano De Sabbata Elisa Sindaco

Manzano Furlani Piero Sindaco

Martignacco Delendi Mauro Sindaco

Moimacco Basaldella Enrico Sindaco

Monrupino Kosmina Tanja Sindaco

Morsano al Tagliamento Maiolla Elena Sindaco

Muggia Polidori Paolo Sindaco

Muggia Delconte Nicola Vice Sindaco

Pagnacco Blasone Daria Consigliere

Palmanova Savi Silvia Assessore

Paluzza Scrignaro Luca Sindaco

Pasiano di Pordenone Amadio Marta Sindaco

Porcia Sartini Marco Sindaco

Povoletto Castenetto Giuliano Sindaco

Pozzuolo del Friuli Bressan Gabriele Sindaco

Pradamano Mossenta Enrico Sindaco

Pravisdomini Andretta Davide Sindaco

Reana del Rojale Canciani Emiliano Consigliere

Sacile Spagnol Carlo Sindaco

San Canzian d’Isonzo Fratta Claudio Sindaco

San Lorenzo Isontino Clocchiatti Ezio Sindaco

San Martino al Tagliamento Del Bianco Francesco Vice Sindaco

San Pier d’Isonzo Fappani Michele Vice Sindaco

San Vito al Tagliamento Bernava Alberto Sindaco

San Vito al Torre Zanin Gabriele Sindaco

Sesto al Reghena Pasqualis Riccardo Consigliere

Sgonico Hrovatin Monica Sindaco

Spilimbergo Sarcinelli Enrico Sindaco

Staranzano Oddo Elisa Consigliere

Taipana Cecutti Alan Sindaco

Talmassons Pitton Fabrizio Sindaco

Tarvisio Zamolo Mauro Assessore

Trasaghis Pisu Stefania Sindaco

Trieste Panteca Francesco Presidente C.C.

Turriaco De Faveri Carla Assessore

Verzegnis Paschini Andrea Sindaco

Visco Cecotti Elena Sindaco

Zoppola Papais Francesca Assessore

Consiglieri nazionali

San Daniele del Friuli Valent Pietro Sindaco

Gradisca d’Isonzo Pagotto Alessandro Sindaco

Duino Aurisina Pallotta Daniela Consigliere