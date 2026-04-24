Sist. informativi: Callari, 415 milioni per piano triennale sviluppo Ict

L’approvazione del piano regionale 2026-28 per lo sviluppo dell’Information and Communication Technology (Ict), dell’e-government e delle infrastrutture telematiche è stata al centro di un’apposita delibera di Giunta, su proposta dell’assessore ai Sistemi informativi Sebastiano Callari di concerto con l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi. Complessivamente, vengono stanziati 415 milioni di euro nelle diverse articolazioni del programma, ovvero il Sistema informativo dell’Amministrazione regionale (Siar), quello delle Amministrazioni locali (Sial), quello del comparto socio sanitario regionale (Sissr) e il piano delle infrastrutture per le telecomunicazioni a banda larga.

“Il Programma triennale – ha commentato l’assessore Callari – si sviluppa in continuità con i precedenti, sia per quel che riguarda il supporto al sistema degli Enti locali, sia per quanto attiene ai sistemi informativi sociosanitari regionali, tendo conto che del fatto che il Pnrr è in via di conclusione e che gli investimenti fatti e ritenuti strategici dovranno essere capitalizzati nel corso del prossimo triennio”.

L’esponente dell’Esecutivo ha sottolineato la particolare rilevanza dei temi legati alla cybersicurezza e all’intelligenza artificiale, che “dovranno essere affrontati in coerenza con gli atti di programmazione e regolamentazione nazionali ed europei, grazie alla proficua collaborazione che è in essere tra la Regione, le Direzioni generali della Commissione europee, il Dipartimento per la trasformazione digitale e le competenti Commissioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”.

Nel dettaglio, la ripartizione degli investimenti del Piano è così suddivisa: 260,9 milioni di euro per la componente Siar e Sial (90,6 mln per il 2026, 87,5 mln per il 2027 e 82,8 mln per il 2028); 154 milioni di euro per il Sissr (51,6 mln per il 2026, 51,2 mln all’anno per il 2027 e il 2028).