Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Sistemazione delle strade di Pordenone, un milione e 240 mila euro dalla Regione
Dalla Regione 4 milioni di contributi per nuove stufe e camini
Lavoratori in nero, operazione GdF nel Pordenonese
Truffa agli anziani, due arresti
Deposito pieno, Cineteca del Friuli pensa all'ampliamento
Biometano a Pertegada, residenti preoccupati: "Rovinato un paese, vendiamo casa"
Modello Friuli, una storia di rinascita. EconoMy Fvg alle 21
Geopolitica e sfide globali: a Udine torna Open Dialogues for the...
A Paolo Petiziol il premio dei patroni di Gorizia
Assalto al treno dei tifosi, indagati un friulano e 2 veneziani
Economia

Sistemazione delle strade di Pordenone, un milione e 240 mila euro dalla Regione

Deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, il contributo in vista di 'Pordenone Capitale della Cultura 2027'
Alessandro Di Giusto
Autore: Alessandro Di Giusto

“La Regione destina un importante contributo di 1.240.000 euro al Comune di Pordenone per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità. Si tratta di un passo fondamentale per preparare la città ad accogliere al meglio i visitatori e le iniziative previste per ‘Pordenone Capitale della Cultura 2027’, un evento che abbiamo ufficialmente riconosciuto come manifestazione di rilevanza nazionale e internazionale”.

Lo ha comunicato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, commentando l’approvazione della delibera di Giunta (su proposta dell’assessore stessa) che individua nel Comune di Pordenone il beneficiario del finanziamento, ai sensi della legge regionale 24/2021.

L’assessore ha spiegato che le risorse saranno impiegate per ripristinare le condizioni di sicurezza, funzionalità e durabilità del manto stradale cittadino. “Gli interventi prioritari – ha sottolineato Amirante – riguarderanno la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni dei parcheggi a raso, inclusi quelli a pagamento, e delle relative vie di accesso urbane”.

Le opere consisteranno tecnicamente nel rifacimento dell’asfalto attraverso la fresatura e la successiva posa di nuovo conglomerato bituminoso. L’intero ammontare del contributo trova copertura finanziaria nella legge di Stabilità 2026-2028, con fondi già stanziati per anno in corso.

“Garantire una viabilità efficiente e sicura è un requisito imprescindibile per il corretto e positivo svolgimento di manifestazioni di tale portata – ha concluso l’assessore -. Grazie a questo stanziamento, la città potrà presentarsi all’appuntamento del 2027 con un’infrastruttura stradale e aree di sosta riqualificate, all’altezza del prestigio internazionale che l’iniziativa saprà richiamare”.

