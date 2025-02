Ski Meeting Interbancario Europeo, Sparkasse campione europeo

La squadra di sci del Gruppo Sparkasse ha conquistato il prestigioso primo posto nell’ambito del 63° Ski Meeting Interbancario Europeo, considerato il più tradizionale e importante evento in Europa in tema di sport invernali a livello bancario.

Quest’anno il campionato si è disputato a Pozza di Fassa in Trentino. L’anno scorso il Gruppo Sparkasse si era invece posizionato al secondo posto nella competizione europea disputata a Kraniska Gora in Slovenia.

La squadra composta da 24 collaboratori di Sparkasse e 2 collaboratori di CiviBank, dopo essersi misurata con 844 atleti di 110 banche di 9 Paesi europei, ha conseguito il titolo di Campione Europeo, seguita dai due grandi gruppi internazionali Intesa San Paolo, UniCredit che gareggiavano con squadre molto più numerose (94 e 78 atleti).

Dopo aver vinto il campionato l’ultima volta nel 2006 a Meiringen in Svizzera, il team Sparkasse ha riportato a casa la vittoria con un meritatissimo primo posto.

Nelle rispettive classifiche individuali si sono classificati Campionessa Europea Kathrin Zischg e Vice-Campione Europeo Daniel Niedermair, mentre Helmut Villgrater ha conquistato un ottimo 4° posto.

“Il nostro gruppo riesce a confermare anche nello sport il valore dello spirito di squadra che caratterizza anche il lavoro svolto ogni giorno dai quasi 2000 collaboratori. La passione, l’impegno e il senso di responsabilità sono elementi comuni alla prestazione professionale e alla prestazione sportiva. Questo straordinario successo dimostra che, con determinazione e impegno si possono raggiungere grandi risultati. Sfida, competizione, etica, e regole da rispettare – tipici ingredienti dello sport – sono i medesimi del mondo aziendale Sparkasse. Il fatto che siamo riusciti, come Gruppo Sparkasse, con un team piuttosto e piccolo, a posizionarci ai vertici della classifica tra i colossi bancari europei, dimostra la forza di volontà, la passione e la capacità di prestazione della squadra Sparkasse”, commentano soddisfatti il Presidente Gerhard Brandstätter e l`Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò.