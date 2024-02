Smog in aumento, tornano i divieti nel Friuli Occidentale

Tornano in vigore, a partire da domani, le misure di emergenza per contrastare lo smog i cui valori, secondo le ultime rilevazioni di Arpa, hanno fatto registrare nuovamente livelli preoccupanti. Fino a nuova comunicazione i comuni del Friuli Occidentale che hanno aderito al piano “Respiriamo Pordenone”. Azzano Decimo, Casarsa, Cordenons, Cordovado, Fiume Veneto, Morsano al Tagliamento, Pasiano, Porcia, Pordenone, Prata, Roveredo in Piano, San Quirino, San Vito al Tagliamento e Zoppola – dovranno vigilare affinché venga ridotta la temperatura negli edifici, non vengano accesi stufe, caminetti e fuochi all’aperto. In particolare la temperatura impostata negli edifici dovrà essere di 20 gradi massimo in abitazioni ed uffici, di 18 nelle fabbriche. A Pordenone – sabato escluso – non potranno circolare all’interno del ring i veicoli più inquinanti.