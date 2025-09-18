Società Benefit, 51 posti in 6 aziende: recruiting il 15 ottobre a Gorizia

51 posti di lavoro all’interno di società Benefit della Regione. Sono quelli messi a disposizione in un Recruiting Day in programma mercoledì 15 ottobre alle 14.30 al Kulturni center di Gorizia. L’iniziativa, presentata a Udine, si inserisce nel calendario del Forum Fabbricare Società organizzato da Agenzia Lavoro&SviluppoImpresa e rappresenta un’occasione per conoscere da vicino sei realtà imprenditoriali che hanno fatto della sostenibilità e della responsabilità sociale un punto di forza del loro modello di business. Durante la giornata, i candidati preselezionati avranno la possibilità di sostenere colloqui con le aziende partecipanti, attive in settori diversi: dall’edilizia alla consulenza ICT, dalla produzione alimentare ai servizi bancari, fino alla componentistica navale.

Le imprese coinvolte – Adriacos, Civibank, Cooperativa Edile Appennino, Is Copy, Quality Food Group-Delser e Sultan – sono alla ricerca di profili qualificati e motivati, spaziando da tecnici e operai specializzati a consulenti, manutentori e impiegati amministrativi. Per partecipare alla selezione è necessario inviare il proprio curriculum entro martedì 7 ottobre attraverso i link “Mi candido” disponibili sulla pagina dedicata all’evento fabbricaresocieta.it, specificando il profilo d’interesse. Seguirà una fase di preselezione: tra l’8 e il 14 ottobre i candidati idonei riceveranno via email la conferma e l’orario del colloquio.