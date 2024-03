Società Benefit in crescita, seminario sulle innovative forme societarie

In Friuli Venezia Giulia, il numero di società benefit testimonia un’attenzione crescente verso la sostenibilità d’impresa. Secondo i dati delle Camere di Commercio, entro la fine del 2023, la regione contava 96 Società Benefit, di cui 38 a Udine e 27 a Pordenone, a fronte delle 52 del 2022, con una crescita dell’84%. Numeri che sottolineano l’interesse crescente verso una forma societaria che coniuga lo scopo di lucro con la finalità di avere un impatto positivo sulla società e l’ambiente in linea con i dettami ESG.

Con un indice di 9,6 società benefit ogni 10.000 imprese, il Friuli Venezia Giulia dimostra un forte impegno verso queste innovative forme societarie, piazzandosi in una posizione di rilievo a livello nazionale, e riflettendo una tendenza di crescita sostenuta e consapevole nell’ambito della sostenibilità d’impresa.

In questo contesto l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Udine organizza il convegno gratuito “Le Società Benefit: Disciplina e Opportunità” che si terrà il 7 marzo 2024, dalle 14:45 alle 18:00, nella Sala Convegni dell’Ordine di Udine, in via Carducci 44.

Dopo i saluti di Micaela Sette presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine, i relatori, moderati dalle commercialiste Giulia Simeoni e Ludovica Cimolai rispettivamente presidente e segretario della Commissione “sostenibilità – ESG” dell’Ordine, affronteranno temi chiave quali le caratteristiche delle società benefit, il percorso di trasformazione, gli adempimenti e il ruolo fondamentale dei commercialisti, le tematiche fiscali, il sistema sanzionatorio e analisi di case study. Una pausa caffè alle 16:30 permetterà ai partecipanti di scambiare idee e opinioni. La seconda parte del convegno si concentrerà sull’importanza della governance, presentando il Polo Tecnologico Alto Adriatico “Andrea Galvani” Società Benefit e alcuni casi aziendali di successo.

Interverranno: Chiara Mio, Dottore commercialista e Professoressa Ordinaria presso il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, parteciperà in videocollegamento. Franco Scolari, Direttore Generale del Polo Tecnologico Alto Adriatico “Andrea Galvani” Società Benefit. George Loris Costelli, Dottore commercialista e membro della Commissione “sostenibilità – ESG” ODCEC di Udine. Ausilia Bonina, Dottore commercialista e membro della Commissione “sostenibilità – ESG” ODCEC di Udine. Stefano Milanese, Dottore commercialista e membro della Commissione “sostenibilità – ESG” ODCEC di Udine. Andrea Fornasier, Business Unit Manager sostenibilità del Polo Tecnologico Alto Adriatico.

“In un contesto economico sempre più attento agli impatti ambientali, sociali e di governance (ESG) – osserva la commercialista Giulia Simeoni presidente della Commissione “sostenibilità – ESG” dell’Ordine – il modello di società benefit emerge come una risposta innovativa e concreta alle crescenti richieste di sostenibilità. Le società benefit si collocano al crocevia tra il profitto aziendale e l’impegno verso obiettivi di benessere collettivo, incarnando in pieno i principi ESG attraverso la loro operatività. Queste società, infatti, non solo perseguono fini di lucro, ma si obbligano statutariamente a perseguire un impatto positivo su società e ambiente, integrando così gli obiettivi di sostenibilità nelle proprie strategie aziendali. In questo modo, le società benefit diventano un esempio tangibile di come le pratiche legate all’ESG possano essere implementate efficacemente nel mondo degli affari, guidando un cambiamento positivo e contribuendo allo sviluppo sostenibile. Il convegno si propone quindi di esplorare questa sinergia tra modello di business innovativo e i criteri ESG, offrendo spunti di riflessione e best practices per navigare con successo verso un futuro più sostenibile.”