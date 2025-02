Sold out per la notte stellata alla Fabbrica della Scienza

Un successo straordinario! I biglietti per la “Notte Stellata alla Fabbrica della Scienza” sono andati esauriti in poche ore dall’apertura delle vendite online, con oltre 100 richieste ricevute. Decine di famiglie si sono presentate con i sacchi a pelo nella speranza di partecipare e, seppur dispiaciuti di non aver potuto accoglierli tutti, siamo stati felicissimi dell’interesse dimostrato. Siamo stati contattati anche da numerose scuole per organizzare delle visite guidate notturne!

Nella magica notte del 14 febbraio, la Fabbrica della Scienza di Jesolo si è trasformata in un vero e proprio portale verso l’universo grazie all’evento esclusivo “Notte Stellata al Museo”. Un’esperienza unica che ha saputo conquistare i bambini con un perfetto equilibrio tra scienza, avventura e divertimento.

I giovani partecipanti (dagli 8 ai 12 anni) hanno vissuto una serata indimenticabile tra visite guidate speciali, giochi interattivi e una cena conviviale, immergendosi completamente nel fascino dello spazio. Il momento più emozionante? Addormentarsi sotto un cielo di stelle scintillanti, ricreato all’interno del museo, avvolti dalla magia dell’universo.

“Volevamo regalare ai nostri visitatori un’esperienza fuori dal comune, che unisse apprendimento e magia. E ci siamo riusciti!” – commenta Monica Montellato, titolare della Fabbrica della Scienza, che sta già lavorando a una seconda data per soddisfare la grande richiesta. “Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti e coloro che hanno mostrato interesse per questo evento speciale. La Fabbrica della Scienza e il suo team sono sempre al lavoro per stupirvi e creare insieme a voi eventi indimenticabili”