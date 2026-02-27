Sophia STEAM Village: mille studenti protagonisti del cambiamento

  • Aiello del Friuli
  • Stadio 'Friuli', Udine
  • Nova Gorica
  • Percoto
  • FVG
  • Colloredo di Prato
  • Treviso
  • Udeine
  • Roma
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
  • TUdine
  • Mossa
  • Treppo Carnico
  • Milano
  • Doberdò del Lago
  • Duino
  • Porzus
  • San Daniele
  • Muzzana
  • Bruxelles
  • Lignano
  • Torino
  • san vito al tagliamente
  • Arzene
  • Venezia
  • Kiev
  • Motta di Livenza
  • Casarsa
  • Zoncolan
  • Gemona
  • Cave del Predil
  • Bologna
  • San Canzian
  • Cividale
  • Manigo
  • Villanova dello Judrio
  • Poggio Terza Armata
  • mortale, incidente, Muzzana del Turgnano
  • Avianio
  • Longarone
  • Verona
  • Tramonti
  • Cavazzo
  • Città del Vaticano
  • Portogruaro
  • Gradisca
  • San Giorgio di Nogato
  • Coglians
  • Pantelleria
  • Cervignano
  • Pozzuolo
  • Biella
  • Maiano
  • Redipuglia
  • Illegio
  • San Dorligo della Valle
  • Elganowo
  • Premariacco, Ipllis
  • New York
  • Conegliano
  • Valvasone
  • Trieste Airport
  • Orsaria di Premariacco
  • Bagnoli della Rosandra
  • Montereale
  • Sgonico
  • Duino Aurisina
  • Sn Giorgio di Nogaro
  • Genova
  • Pauluzza
  • Oderzo
  • Fossalta di Portogruaro
  • Saooada
  • Rivignano
  • Giancarlo Virgilio
  • Azzano
  • Marcinelle
  • Prata
  • Lignani
  • Piancavallo
  • Hubert Londero
  • Forgaria
  • Bibione
  • Castelmonte
  • Villa Manin
  • Barazzetto
  • Pantianicco
  • Magno in Riviera
  • Zugliano
  • Ronchi di Latisana
  • Montasio
  • Feadis
  • Terenzano
  • Pasiano
  • Monfacone
  • Oslavia
  • Giappone
  • Basaldella
  • Fratta
  • San Michele al Tagliamento
  • Buia
  • Padova
  • Dignano/Pinzano
  • Merano
  • Orzano
  • Versa
  • Moggio
  • Dolegna
  • Sella nNevea
  • Manama
  • Rivolto
  • Ramuscello
  • Poggio Terzo Armata
  • Caracas
  • Terzo d'Aquileia
  • Piancavalo
  • Strasburgo
  • Cazzaso Nuovo
  • Fiumicello
  • Buenos Aires
  • Pertegada
  • Codroipio
  • Aiello
  • Sistiana
  • Trento
  • Anterselva
  • L'Aquila
  • Canebola
  • Brazzano
  • Amaro
  • Ampezzo
  • Andreis
  • Aquileia
  • Arba
  • Arta Terme
  • Artegna
  • Attimis
  • Aviano
  • Azzano Decimo
  • Bagnaria Arsa
  • Barcis
  • Basiliano
  • Bertiolo
  • Bicinicco
  • Bordano
  • Brugnera
  • Budoia
  • Buja
  • Buttrio
  • Camino al Tagliamento
  • Campoformido
  • Campolongo Tapogliano
  • Caneva
  • Capriva del Friuli
  • Carlino
  • Casarsa della Delizia
  • Cassacco
  • Castelnovo del Friuli
  • Castions di Strada
  • Cavasso Nuovo
  • Cavazzo Carnico
  • Cercivento
  • Cervignano del Friuli
  • Chions
  • Chiopris Viscone
  • Chiusaforte
  • Cimolais
  • Cividale del Friuli
  • Claut
  • Clauzetto
  • Codroipo
  • Colloredo di Monte Albano
  • Comeglians
  • Cordenons
  • Cordovado
  • Cormons
  • Corno di Rosazzo
  • Coseano
  • Dignano
  • Doberdò del Lago / Doberdob
  • Dogna
  • Dolegna del Collio
  • Drenchia
  • Duino Aurisina / Devin Nabrežina
  • Enemonzo
  • Erto e Casso
  • Faedis
  • Fagagna
  • Fanna
  • Farra d'Isonzo
  • Feletto Umberto
  • Fiume Veneto
  • Fiumicello Villa Vicentina
  • Flaibano
  • Fogliano Redipuglia
  • Fontanafredda
  • Forgaria nel Friuli
  • Forni Avoltri
  • Forni di Sopra
  • Forni di Sotto
  • Frisanco
  • Gemona del Friuli
  • Gonars
  • Gorizia
  • Gradisca d'Isonzo
  • Grado
  • Grimacco
  • Latisana
  • Lauco
  • Lestizza
  • Lignano Sabbiadoro
  • Lusevera
  • Magnano in Riviera
  • Majano
  • Malborghetto Valbruna
  • Maniago
  • Manzano
  • Marano Lagunare
  • Mariano del Friuli
  • Martignacco
  • Meduno
  • Mereto di Tomba
  • Moggio Udinese
  • Moimacco
  • Monfalcone
  • Monrupino / Repentabor
  • Montenars
  • Montereale Valcellina
  • Moraro
  • Morsano al Tagliamento
  • Mortegliano
  • Moruzzo
  • Muggia
  • Muzzana del Turgnano
  • Nimis
  • Osoppo
  • Ovaro
  • Pagnacco
  • Palazzolo dello Stella
  • Palmanova
  • Paluzza
  • Pasian di Prato
  • Pasiano di Pordenone
  • Paularo
  • Pavia di Udine
  • Pinzano al Tagliamento
  • Pocenia
  • Polcenigo
  • Pontebba
  • Porcia
  • Pordenone
  • Porpetto
  • Povoletto
  • Pozzuolo del Friuli
  • Pradamano
  • Prata di Pordenone
  • Prato Carnico
  • Pravisdomini
  • Precenicco
  • Premariacco
  • Preone
  • Prepotto
  • Pulfero
  • Ragogna
  • Ravascletto
  • Raveo
  • Reana del Rojale
  • Remanzacco
  • Resia
  • Resiutta
  • Rigolato
  • Rive d'Arcano
  • Rivignano Teor
  • Romans d'Isonzo
  • Ronchi dei Legionari
  • Ronchis
  • Roveredo in Piano
  • Ruda
  • Sacile
  • Sagrado
  • San Canzian d'Isonzo
  • San Daniele del Friuli
  • San Dorligo della Valle / Dolina
  • San Floriano del Collio
  • San Giorgio della Richinvelda
  • San Giorgio di Nogaro
  • San Giovanni al Natisone
  • San Leonardo
  • San Lorenzo Isontino
  • San Martino al Tagliamento
  • San Pier d'Isonzo
  • San Pietro al Natisone
  • San Quirino
  • San Vito al Tagliamento
  • San Vito al Torre
  • San Vito di Fagagna
  • Santa Maria la Longa
  • Sappada
  • Sauris
  • Savogna
  • Savogna d'Isonzo
  • Sedegliano
  • Sequals
  • Sesto al Reghena
  • Sgonico / Zgonik
  • Socchieve
  • Spilimbergo
  • Staranzano
  • Stregna
  • Sutrio
  • Taipana
  • Talmassons
  • Tarcento
  • Tarvisio
  • Tavagnacco
  • Terzo di Aquileia
  • Tolmezzo
  • Torreano
  • Torviscosa
  • Tramonti di Sopra
  • Tramonti di Sotto
  • Trasaghis
  • Travesio
  • Treppo Grande
  • Treppo Ligosullo
  • Tricesimo
  • Trieste
  • Trivignano Udinese
  • Turriaco
  • Udine
  • Vajont
  • Valvasone Arzene
  • Varmo
  • Venzone
  • Verzegnis
  • Villa Santina
  • Villesse
  • Visco
  • Vito d'Asio
  • Vivaro
  • Zoppola
  • Zuglio
BUSINESS FVG
venerdì 27 Febbraio 2026
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Sophia STEAM Village: mille studenti protagonisti del cambiamento
Shutdown USA e boom “contratti pirata” in FVG, la Cisl va...
Rinnovo delle cariche per il Comitato Territoriale Nord Est di Crédit...
Fibra ottica FTTH a Prata di Pordenone: al via i lavori...
Aquileia a tourismA per promuovere il binomio vino e archeologi
Dialogo tra scienza e fede. A Udine Alessandro de Franciscis, medico...
Contributi della Regione per startup e imprese giovanili under 40
Fuga di gas al Villaggio del Fanciullo, svuotato il serbatoio
Danneggia un’auto, trovato con l’hashish: denunciato
Aviano, scontro tra due auto: un ferito
  • Aiello del Friuli
  • Stadio 'Friuli', Udine
  • Nova Gorica
  • Percoto
  • FVG
  • Colloredo di Prato
  • Treviso
  • Udeine
  • Roma
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
  • TUdine
  • Mossa
  • Treppo Carnico
  • Milano
  • Doberdò del Lago
  • Duino
  • Porzus
  • San Daniele
  • Muzzana
  • Bruxelles
  • Lignano
  • Torino
  • san vito al tagliamente
  • Arzene
  • Venezia
  • Kiev
  • Motta di Livenza
  • Casarsa
  • Zoncolan
  • Gemona
  • Cave del Predil
  • Bologna
  • San Canzian
  • Cividale
  • Manigo
  • Villanova dello Judrio
  • Poggio Terza Armata
  • mortale, incidente, Muzzana del Turgnano
  • Avianio
  • Longarone
  • Verona
  • Tramonti
  • Cavazzo
  • Città del Vaticano
  • Portogruaro
  • Gradisca
  • San Giorgio di Nogato
  • Coglians
  • Pantelleria
  • Cervignano
  • Pozzuolo
  • Biella
  • Maiano
  • Redipuglia
  • Illegio
  • San Dorligo della Valle
  • Elganowo
  • Premariacco, Ipllis
  • New York
  • Conegliano
  • Valvasone
  • Trieste Airport
  • Orsaria di Premariacco
  • Bagnoli della Rosandra
  • Montereale
  • Sgonico
  • Duino Aurisina
  • Sn Giorgio di Nogaro
  • Genova
  • Pauluzza
  • Oderzo
  • Fossalta di Portogruaro
  • Saooada
  • Rivignano
  • Giancarlo Virgilio
  • Azzano
  • Marcinelle
  • Prata
  • Lignani
  • Piancavallo
  • Hubert Londero
  • Forgaria
  • Bibione
  • Castelmonte
  • Villa Manin
  • Barazzetto
  • Pantianicco
  • Magno in Riviera
  • Zugliano
  • Ronchi di Latisana
  • Montasio
  • Feadis
  • Terenzano
  • Pasiano
  • Monfacone
  • Oslavia
  • Giappone
  • Basaldella
  • Fratta
  • San Michele al Tagliamento
  • Buia
  • Padova
  • Dignano/Pinzano
  • Merano
  • Orzano
  • Versa
  • Moggio
  • Dolegna
  • Sella nNevea
  • Manama
  • Rivolto
  • Ramuscello
  • Poggio Terzo Armata
  • Caracas
  • Terzo d'Aquileia
  • Piancavalo
  • Strasburgo
  • Cazzaso Nuovo
  • Fiumicello
  • Buenos Aires
  • Pertegada
  • Codroipio
  • Aiello
  • Sistiana
  • Trento
  • Anterselva
  • L'Aquila
  • Canebola
  • Brazzano
  • Amaro
  • Ampezzo
  • Andreis
  • Aquileia
  • Arba
  • Arta Terme
  • Artegna
  • Attimis
  • Aviano
  • Azzano Decimo
  • Bagnaria Arsa
  • Barcis
  • Basiliano
  • Bertiolo
  • Bicinicco
  • Bordano
  • Brugnera
  • Budoia
  • Buja
  • Buttrio
  • Camino al Tagliamento
  • Campoformido
  • Campolongo Tapogliano
  • Caneva
  • Capriva del Friuli
  • Carlino
  • Casarsa della Delizia
  • Cassacco
  • Castelnovo del Friuli
  • Castions di Strada
  • Cavasso Nuovo
  • Cavazzo Carnico
  • Cercivento
  • Cervignano del Friuli
  • Chions
  • Chiopris Viscone
  • Chiusaforte
  • Cimolais
  • Cividale del Friuli
  • Claut
  • Clauzetto
  • Codroipo
  • Colloredo di Monte Albano
  • Comeglians
  • Cordenons
  • Cordovado
  • Cormons
  • Corno di Rosazzo
  • Coseano
  • Dignano
  • Doberdò del Lago / Doberdob
  • Dogna
  • Dolegna del Collio
  • Drenchia
  • Duino Aurisina / Devin Nabrežina
  • Enemonzo
  • Erto e Casso
  • Faedis
  • Fagagna
  • Fanna
  • Farra d'Isonzo
  • Feletto Umberto
  • Fiume Veneto
  • Fiumicello Villa Vicentina
  • Flaibano
  • Fogliano Redipuglia
  • Fontanafredda
  • Forgaria nel Friuli
  • Forni Avoltri
  • Forni di Sopra
  • Forni di Sotto
  • Frisanco
  • Gemona del Friuli
  • Gonars
  • Gorizia
  • Gradisca d'Isonzo
  • Grado
  • Grimacco
  • Latisana
  • Lauco
  • Lestizza
  • Lignano Sabbiadoro
  • Lusevera
  • Magnano in Riviera
  • Majano
  • Malborghetto Valbruna
  • Maniago
  • Manzano
  • Marano Lagunare
  • Mariano del Friuli
  • Martignacco
  • Meduno
  • Mereto di Tomba
  • Moggio Udinese
  • Moimacco
  • Monfalcone
  • Monrupino / Repentabor
  • Montenars
  • Montereale Valcellina
  • Moraro
  • Morsano al Tagliamento
  • Mortegliano
  • Moruzzo
  • Muggia
  • Muzzana del Turgnano
  • Nimis
  • Osoppo
  • Ovaro
  • Pagnacco
  • Palazzolo dello Stella
  • Palmanova
  • Paluzza
  • Pasian di Prato
  • Pasiano di Pordenone
  • Paularo
  • Pavia di Udine
  • Pinzano al Tagliamento
  • Pocenia
  • Polcenigo
  • Pontebba
  • Porcia
  • Pordenone
  • Porpetto
  • Povoletto
  • Pozzuolo del Friuli
  • Pradamano
  • Prata di Pordenone
  • Prato Carnico
  • Pravisdomini
  • Precenicco
  • Premariacco
  • Preone
  • Prepotto
  • Pulfero
  • Ragogna
  • Ravascletto
  • Raveo
  • Reana del Rojale
  • Remanzacco
  • Resia
  • Resiutta
  • Rigolato
  • Rive d'Arcano
  • Rivignano Teor
  • Romans d'Isonzo
  • Ronchi dei Legionari
  • Ronchis
  • Roveredo in Piano
  • Ruda
  • Sacile
  • Sagrado
  • San Canzian d'Isonzo
  • San Daniele del Friuli
  • San Dorligo della Valle / Dolina
  • San Floriano del Collio
  • San Giorgio della Richinvelda
  • San Giorgio di Nogaro
  • San Giovanni al Natisone
  • San Leonardo
  • San Lorenzo Isontino
  • San Martino al Tagliamento
  • San Pier d'Isonzo
  • San Pietro al Natisone
  • San Quirino
  • San Vito al Tagliamento
  • San Vito al Torre
  • San Vito di Fagagna
  • Santa Maria la Longa
  • Sappada
  • Sauris
  • Savogna
  • Savogna d'Isonzo
  • Sedegliano
  • Sequals
  • Sesto al Reghena
  • Sgonico / Zgonik
  • Socchieve
  • Spilimbergo
  • Staranzano
  • Stregna
  • Sutrio
  • Taipana
  • Talmassons
  • Tarcento
  • Tarvisio
  • Tavagnacco
  • Terzo di Aquileia
  • Tolmezzo
  • Torreano
  • Torviscosa
  • Tramonti di Sopra
  • Tramonti di Sotto
  • Trasaghis
  • Travesio
  • Treppo Grande
  • Treppo Ligosullo
  • Tricesimo
  • Trieste
  • Trivignano Udinese
  • Turriaco
  • Udine
  • Vajont
  • Valvasone Arzene
  • Varmo
  • Venzone
  • Verzegnis
  • Villa Santina
  • Villesse
  • Visco
  • Vito d'Asio
  • Vivaro
  • Zoppola
  • Zuglio
BUSINESS FVG


©2023 IL FRIULI - Tutti i diritti riservati
Powered by Rubidia
Economia

Sophia STEAM Village: mille studenti protagonisti del cambiamento

Conclusa l’edizione 2026 a Lignano. Al via le preiscrizioni per il 2027
Redazione
Autore: Redazione

Si è conclusa questa mattina con la plenaria finale al Palazzetto dello Sport di Lignano Sabbiadoro la seconda edizione di Sophia STEAM Village, il grande laboratorio educativo dedicato a cittadinanza, tecnologia e futuro che ha coinvolto quasi 1000 studenti e studentesse provenienti da tutte le regioni d’Italia, dalla Valle d’Aosta alla Sardegna, insieme a numerose scuole del Friuli Venezia Giulia, centrali nel percorso di radicamento territoriale del progetto.

Per cinque giorni, la regione è stata al centro di un’esperienza immersiva che ha intrecciato laboratorio STEAM, assemblee plenarie, didattica orientativa a Pordenone e percorsi culturali a Trieste, costruendo un programma trasversale capace di unire tecnologia, partecipazione civica, cultura e lettura del territorio.

L’edizione 2026 ha approfondito in particolare il ruolo dell’Intelligenza Artificiale Generativa e dell’analisi delle immagini satellitari, al centro del tema “Futuro sostenibile”, ponendo l’accento su come le tecnologie possano diventare strumenti concreti di responsabilità pubblica.

La plenaria conclusiva: studenti come policy maker

Il momento culminante dell’evento si è svolto questa mattina, con i saluti istituzionali del vicesindaco di Lignano Manuel Massimiliano La Placae la restituzione pubblica del lavoro sviluppato nei laboratori di analisi territoriale tramite immagini satellitari, realizzati nelle giornate del 25 e 26 febbraio in collaborazione con Latitudo40.

Durante la plenaria, gli studenti hanno presentato proposte concrete per il territorio del Friuli Venezia Giulia, elaborate a partire dall’analisi di dati geospaziali. Per alcuni giorni si sono messi nei panni di amministratori locali e policy maker, esercitando uno sguardo critico e progettuale sulle città di Pordenone, Gorizia, Trieste e Udine.

Il report finale raccoglie non solo le osservazioni emerse dall’analisi dei dati, ma soprattutto proposte e indicazioni rivolte alle amministrazioni pubbliche, a testimonianza dell’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nei processi di lettura e trasformazione del territorio.

La plenaria conclusiva ha rappresentato così un momento di riconoscimento del lavoro svolto, ma anche un segnale chiaro: la partecipazione attiva dei giovani non è un elemento simbolico, bensì una risorsa concreta per immaginare e costruire il futuro.

Una comunità educativa nazionale e territoriale

Sophia STEAM Village è stato un successo e ora siamo al lavoro per consolidare e ampliare la collaborazione con le scuole del Friuli Venezia Giulia – ha dichiarato Simone Rigoni, presidente di Trasforma APS – Insieme a loro vogliamo realizzare sempre più esperienze per aiutare le nuove generazioni a leggere il presente e trasformare il futuro”.

Nicola Zanola, presidente di Apical.org, ha sottolineato la dimensione nazionale del progetto: “Sophia non è solo un insieme di attività. Entrare in Sophia significa far parte di una community che in tutt’Italia raccoglie docenti e dirigenti che credono nella scuola come motore di innovazione sociale. Nei prossimi mesi lavoreremo perché sempre più istituti del territorio possano aderire e beneficiare della nostra rete nazionale”.

L’edizione 2026 ha confermato la capacità del progetto di costruire una rete educativa diffusa e di coinvolgere una rete di organizzazioni culturali regionali che hanno contribuito in modo attivo al programma: Dixit FestivalFake News FestivalLegambiente Giovani FVG e Game For Inclusion hanno animato le assemblee plenarie affrontando temi come partecipazione civica, informazione e pensiero critico, crisi climatica, inclusione e diritti.

Un programma trasversale

Accanto al laboratorio STEAM, cuore metodologico dell’esperienza, il programma ha previsto assemblee plenarie serali al Palazzetto dello Sport, visite e attività di didattica orientativa a Pordenone, talk con professionisti del territorio e un percorso culturale a Trieste guidato dall’Associazione Guide FVG.

Sophia STEAM Village si configura come un percorso formativo integrato, capace di dialogare con Educazione Civica e con i percorsi di orientamento delle scuole. Il progetto può inoltre essere riconosciuto come FSL (ex PCTO), offrendo un’esperienza strutturata che unisce apprendimento, orientamento e cittadinanza attiva.

Aperte le preiscrizioni per il 2027, tema: “The Age of AI”

In occasione della plenaria conclusiva è stato annunciato il tema dell’edizione 2027: “The Age of AI”. L’intelligenza artificiale sarà ancora più centrale nel prossimo anno, con un programma ampliato, più momenti di visita, maggiore apertura al territorio e un’esperienza ancora più completa ed equilibrata. Le date della prossima edizione saranno: 22–26 febbraio, 8–11 marzo 2027.

Le pre-iscrizioni sono già aperte da questa mattina.

Partner

Sophia STEAM Village 2026 è un’iniziativa realizzata dell’associazione culturale Trasforma con la collaborazione di Apical.org; il supporto tecnico di Latitudo40, il sostegno di Banca 360 FVG e il patrocinio del Comune di Pordenone nell’ambito delle iniziative Verso Capitale della Cultura 2027.

Partner scientifico e tecnologico del laboratorio STEAM è Latitudo40, che fornisce immagini satellitari ESA Copernicus e piattaforme di analisi geospaziale.

Le Assemblee Plenarie al Palazzetto dello Sport di Lignano Sabbiadoro sono state moderate e condotte dal divulgatore Fill Pill e hanno visto il coinvolgimento di Andrea Amato (Dixit Festival), Sabrina Fontanella (Game for inclusion), Alice Morettin, Davide Sciacchitano (Fake News Festival) e Michele Grego e Linda Zennaro (Legambiente Giovani FVG).

Il laboratorio STEAM è stato guidato e facilitato da Carlo Bortolini con il supporto di Francesco Amato (Latitudo40).

Le attività di didattica orientativa a Pordenone si sono svolte grazie alla disponibilità e all’accoglienza di Palazzo del Fumetto, Mercati Culturali, Cinemazero, Galleria Harry Bertoia, Museo Civico d’arte e Consorzio Universitario di Pordenone (Unipordenone).

Tra gli speaker che hanno animato i talk all’Auditorium Concordia, organizzati grazie alla collaborazione dell’Istituto Scolastico Mattiussi-Pertini, ci sono stati: Francesco Tizianel, Marco Minuz, Paolo D’Andrea, Sara Pavan, Marco Olivotto e Claudia Maraston.

I percorsi culturali a Trieste sono realizzati in collaborazione con l’Associazione Guide FVG.

Editoriale il Friuli s.r.l.

P.IVA 01907840308


Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

Redazione

Link utili

Ultime notizie

Sophia STEAM Village: mille studenti protagonisti del cambiamento
Shutdown USA e boom “contratti pirata” in FVG, la Cisl va in pressing
Rinnovo delle cariche per il Comitato Territoriale Nord Est di Crédit Agricole Italia
Fibra ottica FTTH a Prata di Pordenone: al via i lavori per la rete ultraveloce fino a 10 Giga
Aquileia a tourismA per promuovere il binomio vino e archeologi
mediafriuli_white.png
telefriuli_white.png
ilfriuli_white.png
udineseblog_white.png
lavosdaifurlans_logo_white
©2023 IL FRIULI – Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia

©2023 IL FRIULI – Tutti i diritti riservati.
Powered by Rubidia

Facebook Twitter Instagram Youtube Rss
Facebook Twitter Instagram Youtube Rss