Storico sorpasso di UIL FPL nella RSU di ASUFC e netta vittoria in quella di ASUGI

La UIL FPL segna una vittoria significativa nelle elezioni per le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) 2025 in Friuli Venezia Giulia, conquistando oltre il 32% dei consensi a livello regionale. Un risultato che, come sottolineato dal Segretario Generale Stefano Bressan, “premia l’impegno quotidiano e la trasparenza del sindacato a tutela dei lavoratori del comparto sanità”.

Particolarmente rilevante il risultato ottenuto in ASUGI, dove la UIL FPL si afferma come primo sindacato con oltre 1.200 preferenze, pari al 40% dei voti, distanziando di oltre 400 voti la seconda sigla. Storico anche il sorpasso in ASUFC, dove con più di 1.580 preferenze la UIL FPL ha interrotto il predominio della CISL, che ha registrato una perdita di oltre 500 voti rispetto alla precedente tornata elettorale. Bressan ha attribuito questo successo alla lealtà del sindacato verso i lavoratori, in particolare sulla questione dei tagli salariali.

Il dato complessivo regionale vede la UIL FPL vincitrice con oltre 3.500 preferenze su circa 10.500 votanti, segnando un incremento dal 25% del 2022 al 32% attuale. “Il vento del cambiamento soffia forte, e quel vento si chiama UIL FPL”, ha dichiarato con soddisfazione Bressan, ringraziando tutti i lavoratori per la fiducia accordata e ribadendo l’importanza di ogni singolo professionista per il sistema sanitario regionale e nazionale.