Sospesi entrambi gli scioperi proclamati nel porto di Trieste

“Entrambi gli scioperi proclamati nel porto di Trieste sono sospesi: Hhla ha fatto una proposta che ora sarà passata al vaglio dei lavoratori, mentre con Gst abbiamo fissato un incontro, il 15 settembre, all’interno delle procedure di raffreddamento. Una mobilitazione è legata all’altra, perché se Hhla maggiora le tariffe, allora noi possiamo chiedere dei miglioramenti economici per il personale di Gst”. Lo fa sapere Michele Cipriani della segreteria UILTrasporti del Friuli Venezia Giulia, dopo l’incontro tra i sindacati e il commissario straordinario all’Autorità di sistema Donato Liguori, il quale ha annunciato, spiega che “entro questa settimana o i primi giorni della prossima il ministro Salvini dovrebbe nominare il nuovo presidente del porto di Trieste, che noi vorremmo essere un tecnico capace, anche se sappiamo che c’è una questione tra i partiti Fratelli d’Italia e Lega per quanto riguarda i ruoli di presidente e segretario generale”.

I temi da affrontare sono molti, continua Cipriani, “la sicurezza sul lavoro ovviamente, e i lavori usuranti perché alcune mansioni in porto dovrebbero essere incluse in queste: su questo si è già attivata la segreteria nazionale UILTrasporti. Qui invece chiediamo che vengano velocizzate le procedure per gli accordi di secondo livello in tutte le aziende. In particolare vanno aggiornati per i lavoratori di Adriafer, che sta diventando una società di trasporto di linea e non più solo una società di servizi”.

L’assenza del presidente da oltre un anno, aggiunge il segretario generale UIL del Friuli Venezia Giulia, Matteo Zorn, “sta sempre più penalizzando il Porto di Trieste, in una fase di scarsa visibilità a livello geopolitico e internazionale, che ha prodotto un calo del traffico container del 45%. La politica deve contribuire garantendo che vi siano mani esperte e forti sul timone dell’Autorità di sistema, e non i tentacoli degli interessi di partito, perché altri porti, Capodistria e Fiume per primi, si stanno già avvantaggiando di questa mancanza di guida”.