venerdì 30 Gennaio 2026
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Sostegni regionali all’agricoltura, Zannier: «Fondamentale conoscere le opportunità disponibili»
Convegno sulla continuità generazionale nelle aziende familiari
Mezzi pesanti e gasolio sequestrati, maxi donazione a Protezione Civile e...
Sappada e Forni Avoltri imbiancate pronte alla World Master Cup
SamuExpo, in Fiera la biennale della metalmeccanica
Scuola, obiettivo settembre ’26 per quelle italo germaniche
Pordenone città educante, patto per aiutare i giovani
Nuovi dossi a Cussignacco, raccolta firme per la loro rimozione
Ince, il 17 marzo l’anniversario dei 30 anni con Tajani
Judrio post-alluvione, Pd chiede uno studio idraulico sul fiume
Economia

Sostegni regionali all'agricoltura, Zannier: «Fondamentale conoscere le opportunità disponibili»

Oltre 200 milioni di euro l'anno tra contributi e strumenti finanziari a supporto delle imprese agricole
Redazione
Autore: Redazione

“È estremamente importante informare e far conoscere i diversi strumenti economici che la Regione mette a disposizione del mondo dell’agricoltura. Parliamo di diverse misure contributive e di carattere finanziario messe in campo dalla nostra Amministrazione che presentano un volume complessivo significativo. Guardando all’ultimo triennio, ogni anno muoviamo infatti oltre 200 milioni di euro”. Lo ha dichiarato ieri sera l’assessore alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche Stefano Zannier durante l’incontro “Dalla terra alle idee: una serata dedicata ai sostegni regionali per chi produce, crea e coopera”, organizzato dal Comune di Mereto di Tomba.

“Per l’imprenditore agricolo – ha precisato Zannier – è determinante conoscere lo strumento più adatto o quello che garantisce risultati più efficaci rispetto l’investimento che l’azienda vuole realizzare oppure ancora quello utile per superare alcuni momenti di difficoltà”.    Nel ricordare che il comparto dell’agricoltura è stato storicamente legato al sistema dei contributi a fondo perduto, l’esponente della Giunta Fedriga si è soffermato in particolare sull’efficacia degli strumenti finanziari agevolati che prevedono l’abbattimento degli interessi.

“Sono sistemi che coesistono e che presentano regole e benefici molto diversi da valutare caso per caso – ha precisato Zannier -. Da moltissimi anni, per esempio, è attivo in Friuli Venezia Giulia il Fondo di rotazione della legge 80, che presenta caratteristiche uniche a livello nazionale grazie alle convenzioni con gli istituti bancari e una capitalizzazione complessiva di quasi 800 milioni di euro che resteranno per sempre a vantaggio del settore agricolo”. “È importante sottolineare – ha aggiunto l’assessore – che gli stessi istituti bancari coinvolti, in virtù delle valutazioni che devono fare per garantire il rientro del finanziamento anticipato dall’Amministrazione regionale, concorrono necessariamente nel realizzare e nel migliorare le progettualità presentate dalle aziende”. In conclusione, Zannier si è soffermato sulla nuova linea contributiva inserita nel Programma valore agricoltura che presenta delle precise linee di intervento stabilite dalla Regione e costi amministrativi particolarmente contenuti.

Redazione

