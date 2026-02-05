Sostegno ai giovani: nuovi fondi regionali per start-up under 40

Due milioni di euro per sostenere le imprese guidate dai giovani in Friuli Venezia Giulia. E’ il contenuto dell’emendamento promosso dal gruppo Fedriga Presidente che rafforza il nuovo bando regionale di prossima pubblicazione a sostegno dell’imprenditoria giovanile. Contributi a fondo perduto pensati per favorire l’avvio e la crescita di start-up e imprese nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio, del turismo e dei servizi. Alla presentazione del bando sono intervenuti il capogruppo Mauro Di Bert e l’assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini.