Sostegno ai più fragili, rinnovato il protocollo ‘Energia solidale’

La sinergia tra Fondazione Friuli, le Caritas dell’Arcidiocesi di Udine e della Diocesi di Concordia Pordenone e le Prefetture delle due città ha permesso già lo scorso anno, grazie ad un fondo di 300.000 euro, di destinare aiuti concreti a famiglie e persone del territorio in difficoltà soprattutto dopo la Pandemia. In provincia di Udine sono stati 60 i comuni interessati per il sostegno a 686 persone; in provincia di Pordenone sono stati seguiti 105 nuclei familiari. Il rinnovo del protocollo ‘Energia solidale‘, firmato questa mattina in Prefettura a Udine, consente di mettere a disposizione, in collaborazione con Intesa San Paolo, una ulteriore somma di 200mila euro in favore di famiglie che non riescono a far fronte alle primarie esigenze di vita. GUARDA IL VIDEO