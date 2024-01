Sostegno alla filiera turistica regionale

Finanziamenti agevolati per il miglioramento delle strutture ricettive e condizioni di favore sull’installazione del Pos e servizi dedicati. Sono i principali contenuti del protocollo d’intesa sottoscritto da Paola Schneider, presidente di Confcommercio Federalberghi Fvg e Renzo Chervatin, Responsabile Sviluppo Territori Nord Est di UniCredit.

Più nel dettaglio, gli associati di Confcommercio Federalberghi della regione, in virtù dell’accordo, potranno accedere a finanziamenti a medio-lungo termine messi a disposizione da UniCredit – banca convenzionata per i finanziamenti agevolati Frie – per acquisto, costruzione, ristrutturazione di immobili (compresi impianti, arredi e altri beni strumentali all’attività). L’importo massimo, pari al 75% del programma finanziato, potrà variare tra 75mila euro e 15 milioni, con durata dell’ammortamento tra i 5 e i 15 anni, con estensione a 20 anni per le imprese del settore alberghiero, esclude le microimprese.

Nel protocollo entrano anche la moratoria per le imprese con transitoria esigenza di liquidità (con contestuale sospensione del pagamento delle rate per la sola quota capitale fino a un massimo di 12 mesi), il finanziamento di importo minimo di 30.000 euro per il pagamento di tasse e tredicesime e il “pacchetto” Pos, con la novità di InApp Pos, la nuova soluzione di UniCredit che trasforma smartphone e tablet in terminali di pagamento senza bisogno di un hardware supplementare.

La partnership si inserisce più ampio quadro di interventi messi in campo da UniCredit a favore del settore attraverso l’iniziativa Made4Italy, che mette a disposizione risorse finanziarie, 5 miliardi di euro, per nuovi investimenti, insieme a know-how finanziario e competenze specifiche con l’obiettivo di promuovere progetti legati alle identità regionali e favorire un’offerta congiunta tra aziende ricettive e imprese agroalimentari.

“Questo accordo – commenta la presidente di Confcommercio Federalberghi Fvg Schneider – va a supporto delle imprese ricettive che necessitano per crescere di avere un accesso al credito rapido e a condizioni agevolate. I contenuti del protocollo serviranno a rispondere sia alle esigenze di liquidità immediata, sia ad aprire prospettive di sviluppo per consolidare strategie di innovazione, sostenibilità e digitalizzazione”.

“I dati sulla presenza di turisti in Fvg – spiega il responsabile Sviluppo territori Nord Est di UniCredit Chervatin – fanno emergere un quadro molto positivo, con numeri che evidenziano un forte incremento sia degli arrivi che delle presenze turistiche in regione. Accordi come quello firmato oggi sono un ulteriore stimolo per rendere l’offerta turistica sempre più unica e di qualità. Questa partnership acquisisce ancora più senso alla luce dei dati del nostro l’Osservatorio sul turismo che ci mostra come temi di rilevanza globale quali la transizione digitale e la sostenibilità abbiano un impatto concreto e possono segnare il successo o meno di un’iniziativa turistica; basti pensare a tal proposito che ben il 66% degli operatori, ha dovuto confrontarsi con gli effetti che lo scenario climatico in preoccupante evoluzione ha generato sulle attività aziendali”.

(foto: ufficio stampa Confcommercio)