Sostenibilità ambientale: Allianz spegnerà la Torre Allianz a Milano e la sede di Trieste per Earth Hour-Ora della Terra

Allianz S.p.A. conferma il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale, partecipando anche nel 2026 a due importanti iniziative di sensibilizzazione sul risparmio energetico, i cambiamenti climatici e gli stili di vita sostenibili.

Sabato 28 marzo Allianz S.p.A. prenderà parte all’iniziativa internazionale di sensibilizzazione ecologica Earth Hour-Ora della Terra promossa dal WWF, cui aderisce dal 2009, spegnendo per un’ora dalle 20:30 le luci dell’iconico grattacielo sede del Gruppo Allianz a Milano, oltre a quelle dell’altra sede principale a Trieste.

Il Gruppo Allianz in Italia inviterà i suoi 4.700 dipendenti oltre agli Agenti ed ai Financial Advisor a spegnere almeno una lampadina ciascuno, puntando sulla forza dell’impatto collettivo delle azioni individuali. A livello internazionale, anche l’Allianz Arena – stadio dall’architettura unica e uno dei simboli della città di Monaco – parteciperà all’evento chiudendo le sue luci per 60 minuti.

Allianz ha inoltre aderito quest’anno, spegnendo la propria sede a Trieste, a M’illumino di Meno, l’iniziativa italiana sul risparmio energetico e i cambiamenti climatici promossa dalla popolare trasmissione Caterpillar e Rai Radio2, con Rai per la Sostenibilità, che dal 2022 è riconosciuta ufficialmente quale Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili[1] che si celebra ogni anno il 16 febbraio in Italia.

Daniela Pellegrino, Sustainability Lead di Allianz Italia, ha così commentato: “La sostenibilità è una responsabilità condivisa e un pilastro strategico per Allianz. Attraverso iniziative come queste vogliamo non solo sensibilizzare, ma anche incoraggiare azioni quotidiane concrete, capaci di generare un impatto reale. Il coinvolgimento attivo dei nostri dipendenti e delle nostre comunità è fondamentale per costruire insieme un futuro più sostenibile.”

Queste iniziative si inseriscono nella consolidata campagna globale di Allianz “Power of Unity”, che mira ad affrontare la crescente polarizzazione sociale nel mondo e a rafforzare il senso di appartenenza e di unità, promuovendo il dialogo e il rispetto, per favorire l’ottimismo e costruire la fiducia collettiva nel futuro.

Torre Allianz: un edificio a basso impatto ambientale

Gli spegnimenti sono un gesto simbolico, che riafferma l’attenzione di Allianz al problema dei cambiamenti climatici e si accompagna a iniziative concrete volte alla riduzione delle proprie emissioni climalteranti, dall’utilizzo di energia elettrica rinnovabile nelle varie sedi, a misure di efficientamento energetico. La Torre Allianz è un edificio a basso impatto ecologico certificato LEED Platinum – Commercial Interiors. Numerose sono le caratteristiche environmental-friendly della Torre Allianz, dove si utilizzano acqua del sottosuolo per le toilette dei primi dodici piani, pannelli fotovoltaici integrati con energia esclusivamente idro-elettrica e teleriscaldamento, luci a LED e illuminazione naturale negli uffici, gestione automatica degli impianti di climatizzazione e di illuminazione, attrezzature per le videoconferenze su ciascun piano dedicato a uffici per ridurre i viaggi di lavoro.

Per i dipendenti sono inoltre disponibili un servizio di car pooling, sconti per l’abbonamento ai mezzi pubblici e un parcheggio biciclette, mentre nel garage sotterraneo è installato un elevato numero di colonnine per la ricarica delle vetture ibride ed elettriche.

Sostenibilità: impegno per un futuro ad impatto zero

Inoltre, il Gruppo Allianz è impegnato a integrare gli obiettivi di sostenibilità (ambientali, sociali e di governance) nel proprio business con un piano di transizione “Net-zero transition plan” pubblicato a settembre 2023. Il piano illustra in dettaglio gli obiettivi intermedi al 2030 per la decarbonizzazione delle proprie operazioni, degli investimenti proprietari e del ramo Danni.

Con questo passo, Allianz sta guidando la strada nel settore dei servizi finanziari. Poiché il cambiamento climatico è uno dei maggiori rischi che affrontiamo a livello globale.

Oasi San Felice affiliata WWF

In Italia va anche ricordato l’impegno di Allianz per il mantenimento e lo sviluppo dell’Oasi San Felice, area costiera di 50 ettari a Marina di Grosseto di proprietà del Gruppo Allianz e dal 2007 affiliata al WWF Italia. Si tratta di un’iniziativa di conservazione della natura avviata quasi vent’anni fa, dove si svolgono anche visite guidate gratuite per le scolaresche con focus sulla tutela della biodiversità e l’impatto dei cambiamenti climatici sul territorio.