Sostenibilità si, ma con buon senso

Ideologia ambientalista, da una parte, e buonsenso di chi ogni giorno coltiva con le proprie mani la terra ereditata dai propri avi, dall’altro. Questo confronto in Europa si sta verificando nuovamente sul tema dell’uso dei pesticidi: sostanze chimiche che tutti sono d’accordo debbano essere progressivamente eliminate. Ma c’è modo e modo, come emerso nel confronto al Parlamento Europeo chiamato a discutere sulla riforma del regolamento SUR (Sustainable Use of pesticides Regulation), che nella stesura di partenza prevede un’ulteriore drastica riduzione dell’utilizzo dei pesticidi entro il 2030.

“Praticamente domani mattina – commenta l’europarlamentare friulana Elena Lizzi del gruppo Lega Salvini Premier Identità e Democrazia -. La sinistra europea e PD, con la collaborazione dei 5 Stelle, hanno votato un provvedimento che penalizzerà da subito gli agricoltori virtuosi, come quelli italiani, che hanno già adottato pratiche sostenibili e ridotto l’uso di fitosanitari chimici. Una simile pioggia di vincoli non farà altro che indebolire ulteriormente la nostra agricoltura, senza riuscire a dare sufficienti garanzie ai consumatori sulla salubrità dei prodotti alimentari, in particolare quelli di importazione dai Paesi extraeuropei dove simili regole non sono adottate”.

Il lavoro di revisione svolto dalla Commissione europea per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) non rispecchia la realtà agricola e produttiva europea, soprattutto quella italiana. Non riconoscendo gli sforzi già fatti, come per esempio nella lotta integrata, le nuove regolamentazioni potrebbero penalizzare le imprese, specie quelle di piccole dimensioni che rappresentano la maggioranza dell’agricoltura friulana. Sulle loro spalle rischiano di pesare nuovi adempimenti burocratici, minori rese produttive e maggiori spese per consulenze tecniche.

“Per garantire un’agricoltura europea più sostenibile e produttiva – continua Lizzi – serve invece investire in ricerca e innovazione e adottare un calendario realistico, che sia compatibile con la produzione. Infatti, alle imprese va consentito di adottare alternative concrete che possano sostituire i prodotti chimici esistenti mantenendo lo stesso grado di efficacia. Non facendo così c’è il rischio di essere tutti vittima di una paradossale conseguenza: sarà incoraggiata la concorrenza delle importazioni da Paesi extra UE dove non si rispettano gli stessi standard di sostenibilità alimentare e ambientale e le condizioni di sicurezza sul lavoro non sono verificabili”.

Infine, anche il divieto di pesticidi in ‘aree sensibili’ e la definizione dei siti Natura 2000 devono essere opportunamente normati per evitare la comparsa di nuovi parassiti e nuove malattie, oltre che la perdita di aree di produzione.