Sottoscritto il contratto di programma tra ENAC e e Aeroporto Fvg

La società di gestione Aeroporto Friuli Venezia Giulia (AFVG) S.p.A. ha sottoscritto il Contratto di programma con l’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC). Il Direttore Generale ENAC, Alessio Quaranta, e l’Amministratore Delegato AFVG SpA, Marco Consalvo, hanno firmato oggi il Contratto di programma valido per il periodo regolatorio 2024-2027.

Il Piano Quadriennale degli Interventi (PQI) 2024-2027, per un valore complessivo di 26,6 milioni di euro, posto alla base del Contratto di Programma, prevede una serie di investimenti per l’aeroporto del Friuli Venezia Giulia orientati a ottimizzare i servizi complessivi offerti ai passeggeri. Nel 2025 verrà inoltre realizzato, per un valore di 6,6 milioni di euro in aggiunta ai 26,6 milioni di euro del PQI, nell’ambito della programmazione regionale di sviluppo delle infrastrutture ciclabili, una nuova ciclovia in aeroporto che consentirà la connessione delle principali piste ciclabili regionali.

In particolare, il PQI 2024-2027 prevede, per quanto riguarda l’aerostazione, l’ampliamento della sala arrivi per i voli extra UE, come anche i gates d’imbarco e il miglioramento dei servizi commerciali con nuovi spazi dedicati alla ristorazione. Rilevanti interventi verranno anche realizzati per l’aggiornamento e sviluppo degli impianti per la gestione dei bagagli e dei controlli di sicurezza.

Oltre 5 milioni di euro sono programmati per l’efficienza energetica delle infrastrutture, la costante riduzione delle emissioni di CO2 e l’incremento dell’autoproduzione di energia rinnovabile (il sistema fotovoltaico integrato con le batterie per lo storage di energia – entrato in esercizio a marzo 2024 – già copre oltre il 60% del fabbisogno energetico dello scalo)

Ulteriori investimenti verranno realizzati per manutenzioni straordinarie delle infrastrutture di volo e del sistema di accesso e intermodalità dello scalo del Friuli Venezia Giulia.

“Il Contratto di programma sottoscritto con ENAC, sottolinea l’amministrato delegato Marco Consalvo, ci consente di continuare il percorso di sviluppo nei prossimi anni. Vogliamo confermare il buon trend di crescita degli ultimi due anni e arrivare nel 2027 con un numero di collegamenti superiore a 40 destinazioni, l’azienda è finanziariamente solida e i nuovi investimenti ci consentiranno di offrire ai nostri clienti servizi di alta qualità. Siamo inoltre determinati ad azzerare le emissioni di CO2 dirette e indirette prodotte dall’aeroporto entro il 2027”.