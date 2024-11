Sparkasse: a novembre acconto sui dividendi dell’esercizio 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano ha approvato la distribuzione di un acconto sui dividendi per l’esercizio 2024, previsto per questo mese di novembre, per un totale di circa 6 milioni di euro (10,1 centesimi per azione) al lordo di ritenute e imposte. Tale decisione è stata presa dopo l’acquisizione del parere positivo della società di revisione.

La data di pagamento dell’acconto sui dividendi è fissata per il 22 novembre 2024, con record date al 13 novembre 2024. Questo acconto si aggiunge ai dividendi già distribuiti in aprile 2024, pari a circa 21 milioni di euro.

Il Presidente Gerhard Brandstätter ha commentato: “Considerando l’andamento finora positivo dell’esercizio 2024, sia dal punto di vista economico che patrimoniale, e non prevedendo eventi che possano incidere negativamente sui risultati di fine anno, Sparkasse intende così manifestare concretamente il proprio riconoscimento agli azionisti, distribuendo un acconto sui dividendi 2024.”

Anche il Vicepresidente Carlo Costa ha sottolineato: “Il percorso virtuoso intrapreso dalla Cassa di Risparmio negli ultimi anni e i risultati raggiunti ci consentono oggi di remunerare adeguatamente i nostri azionisti, coloro che hanno contribuito con fiducia al successo della banca.”

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò ha aggiunto: “Le ottime performance degli ultimi anni, che confidiamo di poter replicare nel 2024, ci permettono di mantenere una politica di distribuzione soddisfacente per gli azionisti. Osserviamo con piacere il trend positivo della nostra azione sulla piattaforma Vorvel e riteniamo che vi siano i presupposti per la continuità di questo andamento, anche grazie ai flussi di dividendi che la banca potrà continuare a garantire in futuro.”