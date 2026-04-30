Sparkasse apre a Bassano del Grappa la sua quinta filiale nel Vicentino

Sparkasse rafforza la propria presenza in Veneto con l’apertura di una nuova filiale a Bassano del Grappa, che diventa così la quinta sede operativa della banca nella provincia di Vicenza, dopo le due filiali già attive nel capoluogo e quelle di Thiene e Montecchio Maggiore.

All’inaugurazione hanno partecipato i vertici della Cassa di Risparmio di Bolzano: il presidente Gerhard Brandstätter, il vicepresidente Carlo Costa e l’amministratore delegato Nicola Calabrò. Presenti anche le autorità locali, tra cui il sindaco Nicola Finco e l’abate di Bassano, don Andrea Guglielmi, che ha impartito la benedizione ai nuovi spazi e al personale guidato dal direttore della filiale Alessandro Bosio.

Sparkasse è leader di mercato in Trentino-Alto Adige, dove ha sede a Bolzano, e in Friuli Venezia Giulia, anche grazie all’acquisizione di CiviBank nel 2022. In Veneto il gruppo conta oggi 43 filiali, confermandosi come la più importante banca nazionale con sede nel Nord Est.

Il radicamento nel territorio veneto è testimoniato da numeri in crescita: quasi 63 mila clienti, oltre 200 dipendenti, 2,6 miliardi di euro di impieghi e più di 3 miliardi di raccolta.

«L’Italia e le sue regioni hanno bisogno di vicinanza economica e di infrastrutture – ha dichiarato il presidente Gerhard Brandstätter – e una nuova filiale rappresenta un presidio fondamentale per lo sviluppo. In un contesto in cui molte banche riducono la presenza fisica, noi continuiamo a investire nelle filiali, mettendo al centro la relazione con il cliente e garantendo prossimità a famiglie e piccole e medie imprese».

Sulla stessa linea l’amministratore delegato Nicola Calabrò: «L’apertura della filiale di Bassano del Grappa, in un’area dinamica e strategica, conferma l’attenzione che dedichiamo a questo territorio da anni. Un impegno che proseguirà anche con la prossima apertura ad Abano Terme. Il nostro obiettivo è offrire servizi evoluti e personalizzati, rispondendo alle esigenze anche della clientela più sofisticata, sia in ambito finanziario sia assicurativo. A Vicenza, ad esempio, operano già risorse specializzate nell’International Desk».