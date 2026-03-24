Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano: dividendo da 36,6 milioni

Sparkasse, la Cassa di Risparmio di Bolzano, propone la distribuzione di un dividendo complessivo di 36,6 milioni di euro relativo all’utile 2025, pari a 0,614 euro per azione.

Il Consiglio di amministrazione, riunitosi il 24 marzo 2026, ha approvato la bozza di bilancio individuale e consolidato, che include anche la rendicontazione di sostenibilità. La proposta prevede la distribuzione di 30,6 milioni di euro, che si aggiungono ai 6 milioni già riconosciuti come acconto nel novembre 2025.

La decisione definitiva spetterà all’assemblea degli azionisti, convocata per il 22 aprile al Centro Congressi MEC del Four Points by Sheraton di Bolzano.

Anche per il 2025, gli azionisti potranno scegliere di ricevere il dividendo sotto forma di azioni della banca, invece che in contanti, nei limiti previsti. Una modalità che, come già sperimentato negli anni precedenti, consente di evitare la tassazione del 26% applicata ai dividendi in denaro.

Avranno diritto al dividendo i possessori di azioni alla record date del 13 aprile 2026. Il pagamento, sia in contanti sia in azioni, è previsto per il 15 maggio 2026.