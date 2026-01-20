Sparkasse ottiene certificazione parità di genere

“Siamo orgogliosi di annunciare che il nostro Gruppo ha raggiunto questo traguardo significativo. Riconoscimento che testimonia l’impegno concreto verso l’equità, l’inclusione e le tematiche legate alla parità di genere. In particolare, il Gruppo Sparkasse si è distinto per il coinvolgimento nella realizzazione delle iniziative di diversità e inclusione, basate sul rispetto di tutte le persone, sulla meritocrazia, sulla valorizzazione dei talenti e sulle pari opportunità,” dichiara l’Amministratore Delegato Nicola Calabrò e aggiunge: “L’ottenuta certificazione attesta l’adozione di un sistema di gestione per la parità di genere basato su standard riconosciuti e rappresenta il risultato tangibile degli sforzi del Gruppo Sparkasse nel percorso volto a promuovere politiche di genere durature nel tempo.”

“La certificazione UNI/PdR 125:2022 – Parità di Genere ha evidenziato come il percorso di valorizzazione delle tematiche di inclusione e di parità di genere non è iniziato oggi, ma è già in corso da diversi anni. Da tempo, infatti, promuoviamo politiche e iniziative che favoriscono pari opportunità, rispetto e valorizzazione delle diversità. Continuiamo insieme questo percorso di crescita e sviluppo, impegnandoci a costruire, grazie al contributo di ciascuno, un ambiente di lavoro sempre più inclusivo, accogliente e capace di valorizzare ogni diversità, che favorisca il raggiungimento degli obiettivi di generazione di valore economico e sociale sostenibili” aggiunge Riccardo Foresto, Responsabile Direzione People & Transformation del Gruppo Sparkasse. “Questo riconoscimento non è un punto di arrivo” – conclude Marika Bordin, Responsabile Divisione People Management – “ma l’inizio di un percorso ancora più ambizioso: il Gruppo si impegna a costruire un futuro in cui ogni persona possa esprimere il proprio talento, contribuendo a una comunità aziendale inclusiva, equa e orientata alla crescita condivisa.”

Le aree oggetto di analisi e approfondimento hanno riguardato aspetti fondamentali su cui il Gruppo

Sparkasse si è impegnato attivamente, tra cui:

 Processi di selezione e assunzione, per garantire equità e trasparenza.

 Politiche retributive, con attenzione alla parità e alla coerenza interna.

 Percorsi di carriera e sviluppo professionale, per favorire pari opportunità di crescita.

 Formazione e sensibilizzazione, con programmi dedicati alla cultura inclusiva.

 Work-life balance, attraverso misure di conciliazione tra vita privata e professionale.

Il risultato riflette i principi fondamentali del Gruppo:

 Inclusione: creare un ambiente di lavoro aperto e accogliente per tutti.

 Equità: garantire pari opportunità di crescita e sviluppo professionale.

 Valorizzazione delle differenze: considerare la diversità come una risorsa che arricchisce il Gruppo e la comunità