Sparkasse premiata nella classifica rating ESG delle banche non quotate

L’agenzia di rating Standard Ethics ha emesso i primi sei rating ESG in vista della pubblicazione di un nuovo benchmark composto dalle maggiori 25 banche non quotate in Italia. All’interno di questo benchmark, Sparkasse è attualmente al primo posto, con rating EE-, e finora unica nella fascia “sustainable”.

L’agenzia di rating ha deciso di creare questo benchmark, con l’obiettivo di fornire

una panoramica della sostenibilità all’interno del settore bancario non quotato in Italia e di monitorare i progressi compiuti nell’allineamento alle indicazioni internazionali promosse dagli organismi sovranazionali (Ocse, Onu e Ue).

Il Gruppo Sparkasse comprende anche CiviBank, che fra l’altro ha sempre avuto una particolare attenzione verso i temi della sostenibilità in funzione del proprio status di “Società Benefit” e che fa parte delle banche che hanno anche ricevuto la certificazione BCorp che attesta l’impegno di un’azienda a raggiungere standard di eccellenza in termini di performance sociale, ambientale, trasparenza e responsabilità.

“Entrambe le banche del Gruppo Sparkasse sono impegnate a raggiungere gli obiettivi del nostro Piano ESG, parte integrante del Piano Industriale di Gruppo

Horizon 2026. Questo riconoscimento da parte di Standard Ethics conferma il successo del nostro percorso intrapreso per integrare la sostenibilità nella strategia aziendale e ci incoraggia a proseguire con determinazione verso uno sviluppo responsabile e duraturo,” sottolineano il Presidente Gerhard Brandstätter e l’Amministratore Delegato nonché Direttore Generale Nicola Calabrò.

“Ci siamo fissati obiettivi chiari e misurabili per integrare la sostenibilità nelle strategie del Gruppo Sparkasse e siamo orgogliosi che Standard Ethics abbia valutato positivamente il nostro impegno in ambito ambientale, sociale e di governance. Il fatto che anche un organismo indipendente possa misurare quanto abbiamo realizzato è per noi di grande soddisfazione,” aggiunge Daniela Vitali, Responsabile ESG & Sustainability del Gruppo Sparkasse.