Spilimbergo: mele e kiwi del Fvg apprezzati nel mondo

I soci di Frutta Friuli – la più grande cooperativa di frutticoltori del Friuli Venezia Giulia con 150 soci e sede centrale a Spilimbergo nella zona industriale Nord e spazi produttivi tra la cittadina mosaicista e Rauscedo – hanno approvato all’unanimità il bilancio (chiuso come da prassi per le cooperative agricole al 31 luglio) nell’assemblea che si è tenuta nel Vcr Research Center ospite dei Vivai cooperativi Rauscedo. Si tratta della terza assemblea di questa realtà sorta nel 2022 dopo la fusione tra le cooperative Friulfruct e Friulkiwi, che all’epoca decisero di unire le forze per essere ancora più competitive. Cresciuto il fatturato, passato da 15 milioni 800 mila euro a 20 milioni 491 mila euro. Forte la propensione all’export, segno di come la frutta friulana sia molto apprezzata sui mercati globali. Cifre che si riverberano sull’occupazione: la cooperativa ha raddoppiato i suoi occupati in 4 anni, arrivando a 80 persone.

A illustrare il bilancio il presidente Livio Salvador mentre il direttore Armando Paoli ha relazionato sugli aspetti agronomici e commerciali dell’annata di raccolta. Presente Stefano Zannier Assessore regionale del Friuli Venezia Giulia alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna.